Tiffany Trump gibt ihre Verlobung bekannt

Tiffany Trump hat sich auf Instagram vom Weißen Haus verabschiedet und ihre tollste Erinnerung daran geteilt: ihre eigene Verlobung.

Tiffany Trump (27) feiert den Auszug der Familie aus dem Weißen Haus und den Abschied ihres Vaters Donald Trump (74) von seinem politischen Amt mit einer Verlobung: , dass sie sich nach zweijähriger Beziehung mit dem 23-jährigen Michael Boulos verlobt habe.

Die Verkündung kommt zu einem Bild, auf dem Trumps Jüngste mit Boulos in einem Säulengang des Weißen Hauses posiert. Auch ihre Zeit in dem Regierungssitz thematisiert sie: Es sei ihr eine Ehre gewesen, dort Meilensteine und historische Anlässe zu feiern und Erinnerungen zu schaffen - "aber keine davon war so besonders wie die Verlobung mit meinem wundervollen Verlobten Michael!"

Unter dem Post erreichen Tiffany Trump zahlreiche Glückwünsche, auch ihre Halbschwester Ivanka Trump (39) gratulierte im virtuellen Raum: "Ich freue mich so für dich und Michael! Liebe dich, Tiff!". Tiffany Trump stammt aus der Ehe von Trump mit der Schauspielerin Marla Maples (57), die von 1993 bis 1999 hielt.

