Thronjubiläum von König Carl Gustaf: Privates Dinner in der Residenz

Am Vorabend des Thronjubiläums luden König Carl Gustaf und Königin Silvia zu einem privaten Abendessen in ihre Residenz, Schloss Drottningholm.

Das Königspaar und seine Dinner-Gesellschaft - unter anderem Prinzessin Sofia in Pink, Prinzessin Estelle in Moosgrün und Kronprinzessin Victoria in Orange - am Vorabend des Thonjubiläums.

Zum Auftakt des 50. Thronjubiläums luden König Carl Gustaf (77) und Königin Silvia (79) am Donnerstagabend zu einem privaten Abendessen in ihre Residenz, Schloss Drottningholm. Geladen waren neben den Kindern des Königspaares und deren Familien auch die Königsfamilien aus Dänemark und Norwegen mit beiden Generationen, also Königs- und Thronfolgergeneration.

Farbflash vor dem Schloss Drottningholm

Den Fotografen vor dem Schloss bot sich ein buntes Bild, denn viele Damen der Dinner-Gesellschaft setzten auf Signalfarben. So erschien Kronprinzessin Victoria (46) am Arm von Ehemann Prinz Daniel (50) in einem One-Shoulder-Abendkleid mit großer Stoffblume an der Schulter in knalligem Orange. Victorias Schwägerin, die Ehefrau von Prinz Carl Philip (44), Prinzessin Sofia (38), fiel in ihrem pinken Volantkleid nicht minder auf. Eine dritte im Farbenbunde war Victoria und Daniels Tochter, Prinzessin Estelle (11). Die überraschend großgewachsene Elfjährige hatte sich für ein moosgrünes Tüllkleid entschieden.

Die Königin hatte zu dem erfreulichen Anlass ein elegantes nudefarbenes Kleid mit funkelnden Applikationen im oberen Teil gewählt. Ihre zweite Tochter, Prinzessin Madeleine (41), trug ein fliederfarbenes, mit Blumen verziertes Kleid. Ehemann Chris O'Neill (49) und die anderen Herren trugen dunkle Anzüge mit weißen Hemden und schwarzen Fliegen. Und auch die royalen Gäste hatten sich in Schale geschmissen: Kronprinzessin Mary von Dänemark (51) etwa trug Weiß-Schwarz und Königin Margrethe von Dänemark (83) Pastellfarben.

Vorführung im Schlosstheater

Auf die Gäste wartete nicht nur ein Dinner, sondern auch eine "Jubiläumsvorstellung der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften im Schlosstheater Drottningsholm". .

Das Jubiläums-Programm

Der heutige Jubiläumstag (15.9.) wird mit einem feierlichen Dankgottesdienst zu Ehren von Carl Gustaf beginnen und mit einem großen Bankett im Palast in Stockholm enden. Am morgigen Samstag (16.9.) steht die Kutschfahrt der Königsfamilie durch die Hauptstadt auf dem Programm und im Anschluss daran ein Open-Air-Konzert vor dem Palast.