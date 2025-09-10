Thomas Ohrner hat sich ganz romantisch verlobt

Nach drei Jahren Beziehung hat Thomas Ohrner seiner Partnerin Anne Arnholdt einen Antrag gemacht. Die Verlobung hätte kaum romantischer sein können: Ein geschmückter Barocksaal und ein Dinner erwartete Arnholdt.

Schauspieler und Moderator Thomas Ohrner (60) hat sich mit seiner Partnerin Anne Arnholdt (51) verlobt - vor einer besonders romantischen Kulisse. In einem Barocksaal in den Bergen und begleitet von Lady Gagas und Bruno Mars' "Die With a Smile" hielt er um ihre Hand an. Im Gespräch mit dem Magazin "Bunte" schwärmt Arnholdt über den Antrag: "Noch nie hat jemand so etwas Schönes für mich gemacht."

Auch Champagner und ein schickes Dinner standen für die beiden bereit. Der Saal war mit Blumen und Kerzen geschmückt. "Vielleicht ein bisschen kitschig", sagt Ohrner, "aber so hatte ich es mir vorgestellt. Ein bisschen

Hollywood im Leben darf sein." Darauf habe er nicht verzichten wollen. Seine Pläne nicht Arnholdt zu verraten, gestaltete sich als schwierig. Der Grund: "Wir reden wirklich über alles", so Ohrner. Einmal habe er fast die Überraschung verdorben.

Er fragte seine Kinder vor dem Antrag

Die große Frage stellte Ohrner seiner Partnerin nach drei Jahren. "Ich fand einfach, dass es an der Zeit ist und unsere Liebe ein Statement verdient hat", erklärt der "Timm Thaler"-Star. Er wolle mit Arnholdt "an meiner Seite das letzte Kapitel unseres Lebens" angehen. Die Ehe sehe er als Versprechen an, das über das Zusammenleben hinausgehe.

Seine vier Kinder wussten von seinen Antragsplänen. "Es war mir sehr wichtig, sie alle einzeln vorher zu fragen, aber sie alle mögen Anne sehr und haben mich in meinem Vorhaben bestärkt." Der einstige Kinderstar hat zwei Töchter und einen Sohn aus seiner vorigen Ehe mit Marion Ohrner. Im August 2024 ließen sie sich scheiden. Eine weitere Tochter stammt aus einer ersten Ehe. Arnholdt hat drei Kinder.

"Andere Qualität von Liebe"

Im Gespräch erzählt Ohrner auch, wie sich Liebe im Laufe der Zeit verändert hat. "So eine Liebe im reiferen Alter ist schon anders, man ist viel bewusster in allem. Ich gehe mit meiner Partnerin viel aufmerksamer und zärtlicher um, als ich es früher konnte", so der Radio-Moderator. Heutzutage spüre er "eine andere Qualität von Liebe, und das ist wunderschön".

"Wir befinden uns jetzt in einem anderen Lebensabschnitt und können uns sehr auf uns konzentrieren", stimmt ihm Arnholdt zu. Für sie stand es außer Frage, die Liebe zu ihrem Verlobten zuzulassen. "Da war dieser Mann - und sehr schnell ein großes Gefühl von Liebe. Bei uns gab es von Anfang an nichts zu verstecken, wir legen alle Gefühle für den anderen offen, sprechen über alles", so Arnholdt. So intensiv habe sie das zuvor noch nie gefühlt.

So begann ihre Liebesgeschichte

Das Paar lernte sich in einer S-Bahn kennen. Wie Ohrner verriet, sei er damals nicht aktiv auf der Suche nach der Liebe gewesen. Bei ihrer ersten Begegnung musste man noch Masken tragen. Er habe vergessen gehabt, seine aufzuziehen und sie habe ihn gefragt, ob er ein Impfverweigerer sei: "Das fand ich einen sehr humorvollen Einstieg." Ohrner habe feststellen dürfen, "dass es auch in meinem Alter noch Liebe auf den ersten Blick gibt und ich keine Dating-Plattformen brauche".