Thomas Müllers Ehefrau fängt neu an: Ilse Aigner holt Lisa in den Landtag

Erst war es nur ein Gedankenspiel von Lisa Müller, jetzt macht sie ernst: Die Ehefrau von Thomas Müller will in die Politik. Dafür hat sie jetzt sogar eine neue Position - im Bayerischen Landtag.

Sie hatte es beim Sommerempfang des Bayerischen Landtags bereits angedeutet, jetzt setzt Lisa Müller ihre Pläne in die Tat um: Wie am Mittwoch (8. Oktober) bekannt wurde, ist die Ehefrau von Ex-FC-Bayern-Star Thomas Müller aktuell Praktikantin im Bayerischen Landtag – von keiner geringeren als Landtagspräsidentin Ilse Aigner persönlich. Winkt bald tatsächlich die ganz große Politik-Karriere?

Lisa Müller macht Landtagspraktikum bei Ilse Aigner

Normalerweise ist Lisa Müller auf der Pferdekoppel oder dem Reitplatz zu Hause. Gemeinsam mit ihrem Ehemann betreibt sie das Gestüt Gut Wettlkam in Otterfing. Doch nachdem sich Thomas Müller für seine Laufbahn als Fußballer nach Kanada verabschiedet hat, scheint auch die 36-Jährige neue Wege gehen zu wollen. "Ich habe bei Frau Aigners Sommerempfang auf Schloss Schleißheim gesagt, dass ich mich für Politik interessiere", sagt sie zu " ". Gesagt, getan!

Anschließend kam es zu einem rund zweistündigen Treffen zwischen Lisa Müller und Ilse Aigner. "Ich habe mich sehr gefreut, als Lisa Müller mich gefragt hat, ob sie ein Praktikum bei mir machen kann", schwärmt die Landtagspräsidentin über das Treffen. "Sie möchte erleben, wie parlamentarische Arbeit konkret aussieht. Das unterstütze ich natürlich gerne."

Ilse Aigner, Präsidentin des Bayerischen Landtags © imago/Smith

Ehefrau von Thomas Müller: "Jeder Politiker will nur das Beste für die Bürger"

Los ging es am 8. Oktober um 10 Uhr morgens. Lisa Müller durfte Ilse Aigner zu mehreren Terminen begleiten. Doch die Spielerfrau möchte nicht einfach nur etwas über Politik lernen, sie hat ganz konkrete Vorstellungen. "Ich möchte mitbekommen, wie Politik funktioniert und die Hintergründe kennenlernen. Wie Kompromisse auf dem häufig kleinsten gemeinsamen Nenner entstehen. Denn jeder Politiker, egal von welcher Partei, will nur das Beste für die Bürger." Dabei ist für sie klar: "Es wird anders sein, als ich es mir vorstelle. Deshalb bin ich sehr gespannt auf die Zeit."

Fans der Dressurreiterin müssen aber nicht befürchten, dass Lisa Müller ihrer Karriere für eine politische Laufbahn komplett an den Nagel hängt. "Mein Sport steht jetzt noch an erster Stelle", betont die Ehefrau von Thomas Müller. Ihr Praktikum bei Ilse Aigner findet daher auch während einer längeren Turnierpause statt.