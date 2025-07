Thomas Hayo besucht mit Neffe Tim Fashion Week in Berlin

Vor zwei Jahren lief er hier noch selbst über den Catwalk, jetzt hat Thomas Hayos Neffe Tim die Fashionshow von Kilian Kerner selbst mit seinem Onkel besucht - und nahm in der ersten Reihe Platz.

Thomas Hayo und sein Neffe Tim bei der Fashionshow von Kilian Kerner in Berlin.

Thomas Hayo (56) ist nicht nur geschätzter Mentor der Modeszene, sondern auch stolzer Onkel. Jetzt besuchte der ehemalige "Germany's next Topmodel"-Juror gemeinsam mit seinem Neffen Tim mehrere Modeshows der Fashion Week in Berlin, unter anderem am Mittwoch die von Marcel Ostertag und von Kilian Kerner.

Beide nahmen bei letzterer als Zuschauer in der Front Row Platz und waren ganz in Schwarz gekleidet. Ein besonderer Moment: Noch vor zwei Jahren lief Nachwuchsmodel Tim Hayo selbst für Modedesigner Kilian Kerner über den Catwalk - seine erste Fashionshow. Sein Onkel saß damals natürlich im Publikum.

Über Thomas Hayos Privatleben ist sonst nicht viel bekannt, der Kreativdirektor zeigt sich aber regelmäßig . 2024 moderierten die beiden gemeinsam bei VOX eine Folge von "Hot oder Schrott". Neben dem Modeln unternimmt Tim Hayo derzeit , zudem betrieb er einige Zeit lang einen Podcast über "Germany's next Topmodel".