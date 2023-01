Thomalla über Lindemann: "Einer der größten Rockmusiker der Welt"

Till Lindemann feiert am 4. Januar seinen 60. Geburtstag. Wohl nicht nur für seine Ex-Freundin Sophia Thomalla ist er einer der aktuell bedeutendsten Rockmusiker.

Till Lindemann mit Sophia Thomalla in Berlin im Jahr 2013.

Rammstein-Frontmann Till Lindemann feiert am 4. Januar seinen 60. Geburtstag. Der Sänger mit der markanten Stimme ist nicht nur das Gesicht der Band, sondern zählt für viele Fans sicherlich auch zu den bedeutendsten Musikern der vergangenen Jahre. Er sei "einer der größten Rockmusiker der Welt", sagt Lindemanns Ex-Freundin Sophia Thomalla (33) .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"60 ist natürlich auch eine Hausnummer"

Lindemann und Thomalla waren mehrere Jahre lang zusammen. Ende 2015 hatte der Manager des Sängers "Spiegel Online" jedoch einen vorangegangenen Artikel der "Bild"-Zeitung . Laut des "Brisant"-Berichts präge die Beziehung Thomalla noch bis heute. "Wir pflegen ein unfassbar gutes und freundschaftliches, sehr, sehr inniges Verhältnis", berichtet die Schauspielerin. Die 60 sei "natürlich auch eine Hausnummer", aber der 33-Jährigen zufolge sei Lindemann "kerngesund und fit geblieben" also werde auch dies "ihn nicht stoppen".

Das neue Jahr dürfte für Lindemann vermutlich trotzdem anstrengend werden. Ab Ende Mai steht für Rammstein eine lange "Europa Stadion Tour 2023" an. Alleine in München stehen für Juni vier Konzerte auf dem Programm. Alle aktuell geplanten Termine . Zudem geht der Sänger auf Solo-Tournee. Aufgrund "aller zuvor verschobenen Tourneen, während der Covid-Epidemie" mangele es an Veranstaltungsorten und Lindemann musste seine "Ich hasse Kinder"-Tour 2022 verschieben. sind die neuen Konzerte für Herbst 2023 geplant. Alle bereits gekauften Tickets sollen ihre Gültigkeit behalten.

Rammstein zählt seit Jahren mit feurigen Live-Shows und brachialen Klängen zu Deutschlands erfolgreichsten musikalischen Exporten. So sicherte sich die Band zuletzt etwa auch bei Spotify den ersten Platz als 2022 meistgestreamter deutscher Musikact im Ausland.