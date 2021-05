"This Is Us"-Star Justin Hartley soll wieder geheiratet haben

Die beiden Schauspieler Justin Hartley und Sofia Pernas haben angeblich geheiratet. Seit Februar ist der "This Is Us"-Star von Chrishell Stause geschieden.

Justin Hartley bei einem Auftritt in Santa Monica

Justin Hartley (44) hat angeblich seine Freundin Sofia Pernas (31) geheiratet. , dass sich der "This Is Us"-Star und seine Schauspielkollegin "vor kurzem" das Jawort gegeben haben. Am Sonntagabend feierten die beiden bei den MTV Movie & TV Awards 2021 ihr Pärchen-Debüt auf dem roten Teppich.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Gerüchte um eine mögliche Hochzeit von Pernas und Hartley gibt es bereits seit Anfang Mai. , auf dem das Paar am Strand von Malibu zu sehen ist - mit möglichen Hochzeitsringen an den Händen. Im Juni 2020 berichtete "People", dass Pernas und Hartley "seit mehreren Wochen" zusammen sind. Ende des Jahres haben die beiden Schauspieler ihre Beziehung auf Instagram offiziell gemacht.

Dritte Ehe für den Schauspieler

Hartley war zuvor zwei Jahre lang mit "Selling Sunset"-Star Chrishell Stause (39) verheiratet. Im November 2019 reichte er die Scheidung ein, die im Februar durch war. Vor Stause hatte Hartley 2004 Lindsay Korman (43) das Jawort gegeben, die Ehe hielt bis 2012. Mit ihr hat er die 16-jährige Tochter Isabella.