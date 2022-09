Theresia Fischer gibt Trennung von Ehemann Thomas bekannt

Model und TV-Star Theresia Fischer hat die Trennung von Ehemann Thomas bekanntgegeben. Die beiden hatten mit einer Live-Hochzeit im Finale von "Germany's next Topmodel" für Aufsehen gesorgt.

Ex-"GNTM"-Kandidatin Theresia Fischer (30) und ihr Ehemann Thomas haben sich getrennt. Das haben beide in einem gemeinsamen Statement bekanntgegeben. Die Entscheidung sei dem Paar "nach sieben wunderschönen, gemeinsamen Jahren" nicht leicht gefallen. Dennoch hätten sie sich dazu entschieden, fortan getrennte Wege zu gehen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Gründe der Trennung "bleiben privat"

"Wir können verstehen, dass ihr nun unendlich viele Fragen habt", lassen sie ihre Follower in dem Posting mit Pärchen-Bild wissen. Die Gründe für die Trennung seien jedoch privat und würden es auch bleiben. "Aus diesem Grund bitten wir Euch darum, von etwaigen Nachfragen abzusehen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Unter dem Posting haben sich bereits zahlreiche Instagram-User zu der traurigen Nachricht geäußert. "Oh nein, aber vergiss nie: Jedes Ende ist auch ein Neuanfang für einen ganz neuen Lebensabschnitt", schrieb etwas TV-Kollege Sam Dylan (31). "Ich hoffe, ihr könnt es beide gut verarbeiten", kommentierte "Bauer sucht Frau"-Star Antonia Hemmer.

Theresia Fischer polarisierte 2019 bei "Germany's next Topmodel" mit ihrem Kuscheltier, Murmeltier Herbert, und ihrer symbolischen Live-Hochzeit mit ihrem 28 Jahre älteren Mann im Finale der Show im Mai. Die große Hochzeit folgte im Juni 2019. Anschließend blieb sie dem Fernsehen treu: Sie nahm an "Promi Big Brother" teil und an Shows wie "Die Festspiele der Reality Stars" oder "Pokerface - nicht lachen". Im Mai war sie in dem Sat.1-Reality-Format "Club der guten Laune" zu sehen.