Theaterpremiere: Barbara Wussow strahlt mit ihrem Mann und ihrem Sohn

Schauspielerin Barbara Wussow hat sich für den Besuch einer sommerlichen Theaterpremiere familiäre Unterstützung geholt. Sohn Nikolaus und Ehemann Albert Fortell zeigten sich an ihrer Seite.

Familienausflug bei Barbara Wussow (64): In der Sommernachtskomödie Rosenburg in Niederösterreich besuchte die "Traumschiff"-Schauspielerin am vergangenen Donnerstag die Premiere des Stücks "Best Exotic Marigold Hotel" gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn.

Der österreichische Schauspieler Albert Fortell (72), mit dem Wussow seit 1990 verheiratet ist, posierte strahlend neben seiner Ehefrau für die Fotografen. Sohn Nikolaus (geb. 1998) zeigte sich ebenfalls bestens gelaunt neben seiner Mutter. Zu Wussows Familie gehört auch noch Tochter Johanna (geb. 2005).

Zauberkünstler mit Gastauftritt

Mit ihrem Sohn stand Wussow, die seit 2018 auf dem "Traumschiff" die Hauptrolle der Hoteldirektorin Hanna Liebhold spielt, sogar schon vor der Kamera. Nikolaus ist ein Zauberkünstler, der seine Leidenschaft für die Magie bereits im Alter von elf Jahren entdeckte. 2024 heuerte er auf der MS Amadea nicht nur für eine Zaubershow an, sondern drehte auf dem Schiff auch eine Szene mit seiner Mutter für die berühmte ZDF-Filmreihe.