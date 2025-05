The Who: Wurde Schlagzeuger Zak Starkey doch nicht gefeuert?

Die unendliche Geschichte um Zak Starkey und The Who geht weiter. Der Schlagzeuger behauptet nun, doch nicht gefeuert worden zu sein. Die Band habe den Sohn von Beatles-Drummer Ringo Starr nur für eigene Projekte freigestellt. Vor ein paar Tagen klang das noch anders.

Zak Starkey an den Drums von The Who mit Gitarrist Pete Townshend.

Haben The Who ihren Schlagzeuger Zak Starkey (59) doch nicht gefeuert? Dies legt ein Text nahe, den der Sohn von Beatles-Drummer Ringo Starr . Er habe ein "tolles Telefonat" mit The-Who-Sänger Roger Daltrey (81) geführt, schrieb Starkey am Montag. Dabei habe Daltrey gesagt, dass die Band ihn "nicht gefeuert habe". Sie sollen ihren Drummer nur freigestellt haben, damit er an seinen eigenen Projekten arbeiten könne.

Darauf habe Zak Starkey geantwortet, dass er mit seiner Band Mantra of the Cosmos Anfang Juni eine neue Single veröffentlichen werde. Danach stehe er The Who wieder zur Verfügung. Dazu habe Daltrey nur "Oh" gesagt. Dabei sollen sie die Sache laut Starkey belassen haben. "In gutem Einvernehmen und als gute Freunde, wie wir es immer waren", schrieb er. Und fügte an: "Man muss diese Jungs einfach lieben." Wie viel Sarkasmus in dem Post steckt, lässt sich nicht beantworten.

"Zwei Wochen nach meiner Wiedereinstellung gefeuert"

Vor wenigen Tagen klang die Sache noch ganz anders. "Ich wurde zwei Wochen nach meiner Wiedereinstellung gefeuert und gebeten, eine Erklärung abzugeben, in der ich sage, dass ich gekündigt habe, um mich anderen musikalischen Unternehmungen zu widmen", schrieb Zac Starkey am 18. Mai 2025 Die Erklärung gab er nicht ab, da diese eine "Lüge" wäre.

"Ich liebe The Who und würde sie nie verlassen", schrieb der Schlagzeuger. Dann listete er minutiös alle Nebenprojekte auf, die er während seines Engagements bei The Who seit 1996 hatte. Nie wäre dies bisher ein Problem gewesen, beteuerte er.

Starkey reagierte damit auf ein (80) vom selben Tag. "Nach vielen Jahren großartiger Arbeit am Schlagzeug ist für Zak die Zeit für eine Veränderung gekommen", hatte Townshend darin verkündet. "Ein bewegender Moment. Zak hat viele neue Projekte in Angriff genommen und ich wünsche ihm alles Gute", so der Gitarrist weiter - und stellte gleichzeitig Scott Devours (58) als neuen Drummer vor. Er solle statt Starkey auf der kommenden Abschiedstour von The Who in Nordamerika hinter dem Schlagzeug sitzen.

Nicht das erste Hickhack um angebliche Kündigung

Nur einen Monat zuvor hatte es schon ein Hin und Her um eine mutmaßliche Entlassung Starkeys gegeben. The Who gaben bekannt, sich nach Benefizkonzerten in der Royal Albert Hall von ihrem langjährigen Schlagzeuger getrennt zu haben. Drei Tage später ruderte Pete Townshend zurück. "Es gab einige Kommunikationsprobleme, persönlich und privat auf allen Seiten, die geklärt werden mussten, und diese wurden nun erfolgreich besprochen", verkündete er anschließend in den sozialen Medien.