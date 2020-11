The Weeknd gelingt die wohl beste Verwandlung zu Halloween

Ist das wirklich The Weeknd? Der Sänger ist in seinem Halloween-Kostüm kaum zu erkennen. Er verkleidete sich als Sherman Klump aus "Der verrückte Professor".

Xavier Collin/Image Press Agency/ImageCollect The Weeknd ohne Halloween-Kostüm.

Kaum wiederzuerkennen: The Weeknd (30, ) teilte am Samstag sein diesjähriges Halloween-Kostüm, in dem er gänzlich verändert aussieht. Der Sänger verkleidete sich als übergewichtiger Wissenschaftler Sherman Klump aus dem 90er-Jahre-Film "Der verrückte Professor", im Film von Eddie Murphy (59) gespielt.

Mit Fettanzug, falschen Zähnen, Perücke und Special-Effects-Schminke wurde der 30-Jährige zum Doppelgänger des Filmcharakters. The Weeknd, der eigentlich Abel Tesfaye heißt, ist großer Halloween-Fan und schlüpft Jahr für Jahr in schrille und ausgefallene Kostüme. Mit seinem ausgefallenen Kostüm war der Sänger zu Gast auf Kendall Jenners (24) Halloween-Geburtstagsparty.