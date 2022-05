The Prince's Trust Awards: Amal Clooney bezaubert in floraler Robe

Amal Clooney zeigte sich am Dienstag bei den The Prince's Trust Awards in London. Dabei zog sie mit einer Robe mit rotem Blumenmuster alle Blicke auf sich.

24. Mai 2022 - 20:01 Uhr | (jom/spot)

Amal Clooney auf dem roten Teppich in London. © imago images/i Images

Amal Clooney (44) hat in London mit einem Auftritt für Begeisterung gesorgt. Die Ehefrau von George Clooney (61) besuchte die The Prince's Trust Awards im Theatre Royal Drury Lane in einer Robe mit rot-weißem Blumenmuster, das das Kleid zu einem Blickfang machte. Das ärmellose, knöchellange Dress brachte durch einen engen Schnitt die schmale Taille der Menschenrechtsanwältin perfekt zur Geltung. Ihren Look komplettierte sie mit einer weißen Clutch und weißen, spitzen Pumps. Ihr Make-up stimmte sie mit einem roten Lippenstift ebenfalls auf ihr Kleid ab. Ihre langen Haare ließ die 44-Jährige in leichten Wellen offen über ihre Schultern fallen. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Ihre Mutter begleitete sie Clooney kam in Begleitung ihrer Mutter Baria Alamuddin. Auf dem Event ließen sich zudem "Bridgerton"-Star Phoebe Dynevor (27) oder Josh Hartnett (43) blicken. Auch Prinz Charles (73) als Gründer des Prince's Trust war anwesend. Die gemeinnützige Organisation hat das Ziel, jungen Menschen aus schwierigen Verhältnissen zu helfen. Bei der Award-Verleihung werden diejenigen gewürdigt, die von der Wohltätigkeitsorganisation unterstützt werden und bemerkenswerte Leistungen erbracht haben.