Promi-Mops bei "The Masked Singer": Wer hat sich als Hund verkleidet?

Seit dem 16. Oktober läuft die neue Staffel von "The Masked Singer" bei Prosieben. Zum ersten Mal mit dabei ist in diesem Jahr der Mops. Welcher Promi versteckt sich im Kostüm? Die Spekulationen sind schon in vollem Gange. Wann wird das Rätsel gelöst?

18. Oktober 2021 - 13:27 Uhr | csc

Wer ist der Mops bei "Masked Singer" 2021? © ProSieben (obs)