"The Masked Singer"-Auflösung: Wer ist raus? Diese VIPs wurden in Folge 3 enttarnt
Die 13. Staffel von "The Masked Singer" startete am 16. September. Damit begann das Rätselraten um die geheimen Identitäten der Promis. Wer verbirgt sich hinter welcher Maske? Die AZ zeigt, welche VIPs enttarnt wurden. Wer musste sich auf der Bühne demaskieren?
Kostüme und Masken bei "The Masked Singer" 2026: Welche Promis stecken darunter?
Die Show-Macher haben sich auch für die aktuelle "Masked Singer"-Staffel viele kreative Verkleidungen einfallen lassen. Seit Wochen wird über die geheimen Identitäten der Promis gerätselt.
Die teilnehmenden VIPs lassen sich kreative Lösungen einfallen, damit kein Verdacht auf sie fällt. Einige produzieren Beiträge und Storys für Instagram vor, um sie dann zum Zeitpunkt der Show zu posten. Somit gehen Fans davon aus, sie könnten nicht gleichzeitig auf der Bühne von "The Masked Singer" stehen. Es drohen übrigens saftige Vertragsstrafen, wenn man nicht verschwiegen ist und plappern würde.
Enttarnt: Wer ist bei "The Masked Singer" 2026 dabei?
Welche Promis sich in die "Masked Singer"-Kostüme trauen, ist anfangs natürlich immer ein großes Geheimnis – erst auf der Bühne lassen sie nach und nach ihre Masken fallen. Nach fünf Live-Shows und fünf Masken-Auflösungen folgt am 21. Oktober das Finale.
Zwei weitere Rauswürfe in Folge 3: Realitystar und Ex-Sportler enttarnt
Auch in der dritten Ausgabe der neuen "The Masked Singer"-Staffel haben zwei Promis ihre Masken fallen lassen. Zuerst traf es das Eishörnchen Luigi, der bei den Zuschauern nicht überzeugen konnte. In dem Kostüm steckte der ehemalige Leichtathlet Mathias Mester.
Und auch ein zweiter VIP musste sich auf der Bühne von "The Masked Singer" 2026 enttarnen. Als Fantasiewesen Cosma hatte sich Kultblondine Evelyn Burdecki verkleidet.
Schlagerstar fliegt auf: Dieser Promi versteckt sich unter "Hippo Jones"
In der zweiten "The Masked Singer"-Folge flog am 23. September ein berühmter Entertainer aus der Schlagerwelt auf. Im Kostüm des "Hippo Jones" verbarg sich Stefan Mross.
Ein weiterer Star wurde enttarnt. Als "Perla" gab sich Ex-Dschungelkönig Prince Damien zu erkennen.
Erste Masken gefallen: Diese Promis wurden in der Auftaktfolge enttarnt
In der ersten Folge von "The Masked Singer" 2026 wurden am 16. September direkt zwei geheime Promis enttarnt. Hinter "Emily Wau" steckte Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson.
Im Kostüm des "Bubbles" verbarg sich Schlagerstar Ben Zucker.
Promis bei "The Masked Singer": Diese VIPs waren in der letzten Staffel 2025 dabei
Auch 2025 wurde bei "The Masked Singer" gesungen und gerätselt. Neun Promis trauten sich im vergangenen Jahr in die kreativen Kostüme. Mit dabei waren Meltem Kaptan, Pietro Lombardi, Wayne Carpendale, Amira Aly, Clemens Schick, "Evil" Jared Hasselhoff, Natalia Wörner, Brigitte Nielsen und Barbara Becker.
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