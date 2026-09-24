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"The Masked Singer"-Auflösung: Dieser Schlager-Promi wurde enttarnt

Auf ProSieben startet wieder das fröhliche Promi-Raten, wenn verkleidete VIPs bei "The Masked Singer" 2026 ihr Glück versuchen. Welche berühmten Kandidaten stecken hinter den kreativen Masken? Die AZ gibt einen Überblick.
Sven Geißelhardt, Steffen Trunk |
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"The Masked Singer": Matthias Opdenhövel moderiert die Show.
"The Masked Singer": Matthias Opdenhövel moderiert die Show. © Joyn/Marc Rehbeck

Die 13. Staffel von "The Masked Singer" startete am 16. September. Damit begann das Rätselraten um die geheimen Identitäten der Promis. Wer verbirgt sich hinter welcher Maske? Die AZ zeigt, welche VIPs enttarnt wurden. Wer musste sich auf der Bühne demaskieren?

Kostüme und Masken bei "The Masked Singer" 2026: Welche Promis stecken darunter?

Die Show-Macher haben sich auch für die aktuelle "Masked Singer"-Staffel viele kreative Verkleidungen einfallen lassen. Seit Wochen wird über die geheimen Identitäten der Promis gerätselt.

Die teilnehmenden VIPs lassen sich kreative Lösungen einfallen, damit kein Verdacht auf sie fällt. Einige produzieren Beiträge und Storys für Instagram vor, um sie dann zum Zeitpunkt der Show zu posten. Somit gehen Fans davon aus, sie könnten nicht gleichzeitig auf der Bühne von "The Masked Singer" stehen. Es drohen übrigens saftige Vertragsstrafen, wenn man nicht verschwiegen ist und plappern würde.

"The Masked Singer": Matthias Opdenhövel moderiert die Show.
"The Masked Singer": Matthias Opdenhövel moderiert die Show. © Joyn/Marc Rehbeck

Enttarnt: Wer ist bei "The Masked Singer" 2026 dabei?

Welche Promis sich in die "Masked Singer"-Kostüme trauen, ist anfangs natürlich immer ein großes Geheimnis – erst auf der Bühne lassen sie nach und nach ihre Masken fallen. Nach fünf Live-Shows und fünf Masken-Auflösungen folgt am 21. Oktober das Finale.

Schlagerstar fliegt auf: Dieser Promi versteckt sich unter "Hippo Jones"

In der zweiten "The Masked Singer"-Folge flog am 23. September ein berühmter Entertainer aus der Schlagerwelt auf. Im Kostüm des "Hippo Jones" verbarg sich Stefan Mross. 

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Ein weiterer Star wurde enttarnt. Als "Perla" gab sich Ex-Dschungelkönig Prince Damien zu erkennen.

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Erste Masken gefallen: Diese Promis wurden in der Auftaktfolge enttarnt

In der ersten Folge von "The Masked Singer" 2026 wurden am 16. September direkt zwei geheime Promis enttarnt. Hinter "Emily Wau" steckte Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson.

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Im Kostüm des "Bubbles" verbarg sich Schlagerstar Ben Zucker.

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Promis bei "The Masked Singer": Diese VIPs waren in der letzten Staffel 2025 dabei

Auch 2025 wurde bei "The Masked Singer" gesungen und gerätselt. Neun Promis trauten sich im vergangenen Jahr in die kreativen Kostüme. Mit dabei waren Meltem Kaptan, Pietro Lombardi, Wayne Carpendale, Amira Aly, Clemens Schick, "Evil" Jared Hasselhoff, Natalia Wörner, Brigitte Nielsen und Barbara Becker.

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20 Kommentare
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  • keinerosarotebrille am 09.11.2025 00:13 Uhr / Bewertung:

    Ein Text, wer bei der Depperl-Sendung letztes jahr (!!!) dabei war. Völlig irre.

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  • Futurana am 22.12.2024 09:03 Uhr / Bewertung:

    Diese Sendung ist viel zu lang. Dieses künstlich in die Länge gezogene Format ist dann unterm Strich nur noch nervig. Schade um den erheblichen , doch sehr creativen Aufwand der hinter den Kulissen betrieben wird.

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  • Knoedel am 24.11.2024 07:40 Uhr / Bewertung:

    Mich interessieren solche Sendungen nicht die Bohne. Nicht mal im entferntesten.
    Aber alternativ nehme ich Filme, die zur unchristlichen Zeit kommen auf und kann diese dann angucken, wenn ich mal Fernsehgelüste habe.
    Und wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt, dann wird auf der Fernbedienung die Youtube Taste gedrückt und dort gibt es viel gutes Info Material, das ich lange ansehen kann.
    Zu diesen super intelligenten Shows gibt es immer alternativen, wenn man es möchte.

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