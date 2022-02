The Masked Singer 2022: Das sind die neuen Kostüme

Wer steckt hinter den diesjährigen Masken? Das Rätselraten um die Stars unter den Kostümen bei "The Masked Singer" ist schon in vollem Gange. Welcher VIP kann mit Verkleidung enttarnt werden? Was sind die Gerüchte? Welche Hinweise verraten die Promis? Welche Maske und welcher kostümierte Star ist Favorit fürs Finale?

Das Zuschauer-Interesse ist weiterhin hoch. Die Quoten geben TV-Sender ProSieben und den Machern von "The Masked Singer" recht. 2022 läuft die beliebte Kostüm-Show bereits in der sechsten Staffel! Starttermin: 19. März, 20:15 Uhr. Matthias Opdenhövel (51) ist wieder als Moderator gesetzt. Welche Maske wird dieses Jahr gewinnen? Welcher Promi wird Nachfolger von Alexander Klaws und heuer siegen? Hier erfahren Sie alle Infos und die neuesten Gerüchte um die Promi-Namen.

"The Masked Singer": Welche Promis sind die Teilnehmer im Kostüm?

Zehn bekannte Stars treten bei "The Masked Singer" 2022 an, das heißt zehn Kostüme mit XXL-Masken werden dem Publikum und der Jury präsentiert. In stundenlanger und mühevoller Kleinstarbeit wurden seit dem Winter die neuen Verkleidungen der streng geheimen VIP-Kandidaten genäht. Nur ganz wenige wissen wirklich darüber Bescheid, welche berühmten Persönlichkeiten bei "The Masked Singer" teilnehmen.

Rätsel um Kostüme bei "Masked Singer": Verstecke Hinweise zu Namen der Stars

Doch Woche für Woche wird das Geheimnis stückchenweise gelüftet, dabei rätseln die Zuschauer und die Rate-Juroren mit – am Ende einer jeden Folge entscheidet das Publikum, welcher Prominenter seine Identität preisgeben muss. Oftmals können versteckte Hinweise zur Auflösung führen; allein über die Singstimme sind viele in der Vergangenheit gar nicht zu erkennen gewesen.

Möwe von "Masked Singer": VIP-Gerücht um Vogel-Kostüm

Welcher VIP singt als Möwe verkleidet? ProSieben beschreibt sie als "nicht zu übersehen, aber auch nicht zu überhören. Denn sie lacht für ihr Leben gerne – und zwar unverkennbar laut". Ist damit etwa Trash-Star Julian F.M. Stoeckel gemeint? Er ist für seine schrille, aufheulende Lache bekannt. Oder steckt eine Frau hinter der Maske?

Ein Promi hat sich als Möwe verkleidet © ProSieben

Der Sender verriet vor Staffel-Start, dass der Spaß für die Möwe an allererster Stelle stehe. Gleich drei unterschiedliche Kunstfelle und viele Federn sind am Kostüm angebracht.

Zebra-Kostüm von "Masked Singer": Welcher Star hat sich hier verkleidet?

So gar nicht Schwarz-Weiß und langweilig kommt das Zebra bei "Masked Singer" daher.

Ein singendes Zebra ist bei "Masked Singer" dabei © ProSieben

"Jung, kunterbunt, mit großen Punkten auf dem Fell, springt es abenteuerlustig über die Bühne. Es ist für jeden Spaß zu haben", heißt es über das Kostüm. Airbrush verleiht dem Zebra seinen besonderen Look, dazu Strass-Steine und Sterne auf dem Tüllrock. Das könnte auf "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Alina Merkau zutreffen.

Welcher Promi steckt unter der Dornteufel-Maske?

Wer hat sich als Reptil verkleidet? Das Kostüm des Dornteufels besteht aus 10.000 Schuppen, einzeln ausgeschnitten aus Kunst-Krokodilleder.

Welcher Kandidat steckt unter dem Dornteufel? © ProSieben

"Trotz seiner imposanten Größe und bedrohlich wirkenden Stacheln setzt sich der Wüstenbewohner aktiv in seiner Bewegung 'DornT for Peace' für den Frieden ein", so ProSieben. Diese Beschreibung passt zu Dschungelkönig Prince Damien. Der Münchner hat zudem Reptilien zu Hause.

Die weiteren sieben Kostüme von "The Masked Singer" 2022 hat ProSieben noch nicht vorgestellt. Diese finden Sie in Kürze hier.