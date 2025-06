"The Crown"-Star Vanessa Kirby ist schwanger

Schauspielstar Vanessa Kirby hat überraschend ihre erste Schwangerschaft verkündet. Bei einem Fototermin in Mexiko zeigte der "The Crown"-Star seinen Babybauch in einem eleganten Kleid.

Vanessa Kirby (37) ist erstmals schwanger. Das verriet ihr glamouröses Outfit am Samstag bei einem Pressetermin im Rahmen der Comic Con Experience in Mexiko. Der "The Crown"-Star erschien zu dem Event in einem blau schimmernden Kleid, unter dem der Babybauch deutlich zu erkennen war. Mit einer Hand berührte die Schauspielerin die Rundung sanft, während sie für die Fotografen posierte.

Vanessa Kirby mit Ex-Lacrosse-Star verlobt?

Die "The Fantastic Four: First Steps"-Darstellerin ist aktuell mit dem ehemaligen Lacrosse-Spieler Paul Rabil (39) liiert. Mit ihm wurde Kirby erstmals im Oktober 2022 in Verbindung gebracht. Damals veröffentlichte die "Daily Mail" Fotos der beiden, wie sie Hand in Hand durch New York spazierten. Ein Jahr später machten sie ihre Beziehung via Instagram offiziell. "Von der ersten Minute an, als wir uns in Des Moines begegnet sind, rund um die Welt und zurück, ist das Leben mit dir viel besser, sinnvoller und schöner", schrieb Rabil die die beiden unter anderem zusammen am Strand zeigt.

Für den Mitgründer der Premier Lacrosse League zog Kirby von London nach New York. Mittlerweile sollen sie verlobt sein, wie das Promiportal "Page Six" im vergangenen Dezember unter Berufung auf einen Insider berichtete. Das Paar bestätigte das bislang nicht.

Schauspielerin war mehrere Jahre mit Callum Turner liiert

Vor ihrer Beziehung mit Rabil war Kirby mit Callum Turner (35) zusammen, der aktuell mit Dua Lipa (29) liiert ist. 2014 lernte die Schauspielerin ihren heutigen Ex-Freund am Set des Dramas "Queen and Country" kennen, ein Jahr später kamen sie Berichten zufolge zusammen.

Im Februar 2020 sollen Vertreter der Britin ihre Trennung bestätigt haben. Einer anonymen Quelle zufolge entschloss sich das Paar schon ein Jahr zuvor zu dem Schritt. Aufgrund ihrer erfolgreichen Karrieren habe "ihre Beziehung gelitten und sie haben sich allmählich auseinander gelebt", wollte der Insider wissen.

Paul Rabil war zuletzt mit der mexikanischen Schauspielerin Eiza González (35) liiert. 2021 sollen sie sich nach nur sieben Monaten getrennt haben. Ihre unterschiedlichen Arbeitspläne hätten die Beziehung belastet, erzählte eine Quelle dem Portal . Rabil war zudem von 2014 bis 2017 mit der Fitnesstrainerin Kelly Berger (40) verheiratet.