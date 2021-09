"The Biggest Loser"-Gewinner Jack Handl ist tot: Sat.1-Team trauert um Show-Kandidaten

2012 gewann Jack Handl die Abnehm-Show "The Biggest Loser". Jetzt ist der ehemalige Kandidat gestorben, wie Sat.1 via Instagram bestätigt.

Das Team von "The Biggest Loser" trauert um einen ehemaligen Kandidaten. Jack Handl ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Sat.1 bestätigte seinen Tod auf Instagram. Auch Christine Theiss gedenkt dem Show-Teilnehmer.

Sat.1 trauert um "The Biggest Loser"-Gewinner von 2012

2012 gewann Jack Handl "The Biggest Loser", nachdem er etliche Kilos abgespeckt hatte und im Finale sogar ein Sixpack präsentieren konnte. "Ruhe in Frieden, Jack", schreibt das Team der Show in einem Abschieds-Posting auf Instagram.

In den Kommentaren drücken zahlreiche User und ehemalige Wegbegleiter von Jack Handl ihre Trauer aus. "Der einzige Gewinner mit Six-Pack im Finale! Es war mir eine Ehre Dich kennen zu lernen! Ruhe in Frieden, mein Lieber", schreibt "Biggest Loser"-Trainer Sascha Graf.

Christine Theiss nimmt Abschied von Jack Handl

Auch Christine Theiss, die die Kandidaten in der Show beim Abnehmen unterstützt und betreut, widmet auf ihrem Instagram-Account dem verstorbenen Kandidaten einen Post. "Lieber Jack, so werde ich dich in Erinnerung behalten. Lebensfroh, laut und herzlich! 2012 warst du mein erster Gewinner bei "The biggest Loser" und dein "Zefix" höre ich heute noch deutlich", schreibt sie über Jack Handl. "Leider wurdest du vor wenigen Tagen in deiner neuen Heimat Thailand viel zu früh aus dem Leben gerissen."

Über die Todesursache des "Biggest Loser"-Gewinners von 2012 ist bislang nichts bekannt.