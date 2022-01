Teurer Rechtsstreit: Geht Prinz Andrew das Geld aus?

Ein teurer Rechtsstreit in den USA bringt Prinz Andrew angeblich auch finanziell in Bedrängnis. Will er sein Schweizer Luxus-Chalet deswegen verkaufen?

07. Januar 2022 - 11:14 Uhr | (hub/spot)

Prinz Andrew droht in den USA ein Prozess. © imago/Starface

Will Prinz Andrew (61) sein 17 Millionen Pfund (etwa 20 Millionen Euro) teures Schweizer Ski-Chalet so schnell wie möglich verkaufen? könnte er mit dem Erlös seine steigenden Anwaltskosten begleichen wollen. Virginia Roberts Giuffre (38) hat den Sohn von Queen Elizabeth II. (95) in den USA verklagt. Sie wirft ihm sexuellen Missbrauch vor, was der Royal vehement abstreitet. Ob es zum Prozess kommt, ist noch nicht entschieden.

Der Herzog von York versucht dem Blatt zufolge, den Verkauf des luxuriösen Anwesens in der Schweiz zu beschleunigen. Die Queen will demnach angeblich nicht für die Anwaltskosten ihres Sohns aufkommen.

Luxusanwesen steht schon zum Verkauf

Das Chalet mit sieben Schlafzimmern in Verbier hatte Andrew 2014 mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (62) für 16,6 Millionen Pfund (etwa 19,8 Millionen Euro) gekauft. Angeblich soll der 61-Jährige schon seit vergangenem Jahr versuchen, das Anwesen zu verkaufen. Einen Interessenten soll es laut "The Mirror" geben.

Prinz Andrew engagiert ein Team von Anwälten, darunter Topjuristen aus den USA, um gegen die Anschuldigungen von Giuffre vorzugehen. Der zuständige Richter Lewis Kaplan entscheidet derzeit, ob es in New York einen Zivilprozess geben wird. Andrews Anwälte argumentierten, dass der Fall wegen eines Vergleichs, den die Klägerin 2009 mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) geschlossen hatte, eingestellt werden soll. Epstein soll demnach 500.000 US-Dollar an Giuffre gezahlt haben, um diese von künftigen Klagen abzuhalten. Die heute 38-Jährige habe damals zugestimmt, weder Epstein noch weitere Personen, die als "potenzielle Angeklagte" gelten könnten, zu beschuldigen.

Kommt es zum Prozess?

Giuffre wirft Prinz Andrew vor, sie 2001 sexuell missbraucht zu haben, als sie noch minderjährig war. Nach einem desaströsen BBC-Interview zum Epstein-Skandal war der Queen-Sohn Ende 2019 von seinen öffentlichen Aufgaben zurückgetreten. Erst kürzlich war Epsteins Vertraute, Ghislaine Maxwell (60), in fünf von sechs Anklagepunkten wegen Sexhandels mit Minderjährigen schuldig gesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft warf ihr vor, als rechte Hand von Epstein minderjährige Opfer für seinen Sexring beschafft zu haben.