Tessa Thompson ist das neue Gesicht von Armani Beauty.

Armani hat Tessa Thompson als neues Gesicht ihrer Beauty-Linie bekannt gegeben. Die US-Schauspielerin verbindet eine besondere Geschichte mit den Produkten des Unternehmens.

US-Schauspielerin Tessa Thompson (38) ist das neue Gesicht von Armani Beauty. Das hat das italienische Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. "Am Anfang meiner Karriere als Schauspielerin habe ich mich für die Auftritte auf dem roten Teppich immer selbst geschminkt - nicht immer mit Erfolg", so der Star. Bei ihrer ersten großen Filmpremiere sei sie dann das erste Mal von einem Profi geschminkt worden, erinnert sich die "Seitenwechsel"-Darstellerin.

Armani sei besonders wegen der großen Farbpalette bis heute einer ihrer Favoriten, wenn es um Foundation geht. Für sie als Woman of Color sei es früher oft schwierig gewesen, die richtige Farbe für ihren Hautton zu finden. "Armani war eine der ersten Marken, die eine breite Palette an Farben anbot", so Thompson. "Unsere kulturellen Vorstellungen von Schönheit wandeln sich und werden inklusiver." Inklusivität ist auch Giorgio Armani (87) ein großes Anliegen: "Meine Idee von Schönheit gilt für jede Frau, sie unterstreicht ihre Persönlichkeit und ihre Einzigartigkeit." Tessa Thompson habe den Designer durch "die dynamische Energie beeindruckt, die sie ausstrahlt".