"Terminator"-Star Linda Hamilton bei Auftritt kaum wiederzuerkennen

Demnächst wird sie in der Netflix-Serie "Stranger Things" zu bewundern sein. Doch bei einem Red-Carpet-Auftritt in New Orleans war "Terminator"-Star Linda Hamilton jetzt kaum wiederzuerkennen.

(lau/spot) | 10. Juli 2025 - 12:55 Uhr

Linda Hamilton bei ihrem Auftritt in New Orleans. © Photo by Skip Bolen/Getty Images

Sie kämpfte gegen Arnold Schwarzeneggers (77) Killermaschine in "Terminator". Doch mittlerweile würden wohl nur wenige Fans des legendären Film-Franchises Linda Hamilton (68), die Originaldarstellerin von Sarah Connor, auf der Straße erkennen. Bei einer Vorführung ihres neuen Actionfilms "Osiris" zeigte sich die 68-Jährige jetzt in New Orleans. Linda Hamilton bei Filmscreening kaum wiederzuerkennen In der US-Südstaatenmetropole trat Hamilton gemeinsam mit einigen anderen Stars des Films "Osiris" wie der aus den "Deadpool"-Filmen bekannten Brianna Hildebrand (28) auf, wie Bilder des Events zeigen. Für den Red-Carpet-Auftritt entschied sich Hamilton für ein rosafarbenes Kleid mit Blumenstickerei und tiefem Ausschnitt, dazu trug sie eine Pilotenbrille mit rosafarbenen Gläsern, verzichtete auf erkennbares Make-up. Der Sci-Fi-Actionfilm "Osiris" handelt von einer US-Spezialeinheit, die während eines Einsatzes hinter feindlichen Linien von Aliens entführt wird. Die Gruppe erwacht an Bord eines mysteriösen Raumschiffs und erkennt nach und nach, dass die Außerirdischen Jagd auf sie machen und sie sich mit allen Mitteln zur Wehr setzen müssen, um ihr eigenes Leben und die gesamte Menschheit zu retten. "Osiris" erhält in den USA Ende Juli einen Kinostart und ist gleichzeitig auch digital erhältlich. Neben diesem B-Movie-Projekt wird Linda Hamilton in Zukunft auch in der fünften Staffel des Netflix-Hits "Stranger Things" zu sehen sein. Die abschließende Ausgabe der Blockbuster-Serie wird gegen Ende des Jahres auf dem Streamingdienst erwartet. Welche Rolle genau Hamilton übernimmt, ist derzeit noch unter Verschluss. Auch mit der Comedy-Sci-Fi-Serie "Resident Alien" feierte sie in den vergangenen Jahren im US-TV Erfolge. Eine Rückkehr ins "Terminator"-Franchise kann sich Hamilton indes nach eigener Aussage nicht vorstellen. Mit der beliebten Filmreihe sei sie "fertig. Ich möchte beim Film lächeln", erklärte Hamilton im vergangenen Monat .