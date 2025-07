Termin steht fest: Im September wird Trump zu Gast bei den Royals sein

Vor einem halben Jahr hat der britische König Charles III. den US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump zu einem zweiten Staatsbesuch eingeladen. Nun ist bekannt, wann der 79-Jährige mit seiner Ehefrau in Großbritannien erwartet wird.

Der Termin für den zweiten Staatsbesuch von von US-Präsident Donald Trump (79) und seiner Frau Melania (55) in Großbritannien steht fest. Kurz nach Mitternacht am 14. Juli gab der Buckingham-Palast in einer Erklärung bekannt: "Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Präsident Donald J. Trump, hat in Begleitung der First Lady Melania Trump eine Einladung Seiner Majestät des Königs angenommen, vom 17. bis 19. September 2025 dem Vereinigten Königreich einen Staatsbesuch abzustatten."

Wird es eine Kutschenprozession geben?

Der dreitägige Staatsbesuch ist der zweite in Folge, der dieses Jahr in Windsor stattfindet, da der Buckingham-Palast in London umfassend renoviert wird. Vom 8. bis 10. Juli logierten bereits der französische Präsident Emmanuel Macron (47) und seine Frau Brigitte Macron (72) auf Schloss Windsor. Sie nahmen auch an einer Kutschenprozession durch die Stadt teil. Ob dies auch bei dem US-Präsidentenpaar der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Bei seinem ersten Staatsbesuch im Jahr 2019 gab es aus Sicherheitsgründen keine Prozession entlang der Mall. Trump wurde zwischen den Orten größtenteils per Flugzeug transportiert.

Ein vollständiges Veranstaltungsprogramm wurde noch nicht bekannt gegeben, aber es soll einen zeremoniellen Empfang und ein Staatsbankett in der St. George's Hall geben. Alle hochrangigen Mitglieder der königlichen Familie werden beteiligt sein, heißt es weiter.

Trumps Staatsbesuch gilt schon jetzt als historisch: Denn traditionell wird Präsidenten in ihrer zweiten Amtszeit eigentlich kein Staatsbesuch angeboten, stattdessen werden sie zum Tee oder Mittagessen mit dem Monarchen eingeladen. König Charles III. (76) lud Trump im Februar jedoch überraschend zu einem zweiten Staatsbesuch ins Vereinigte Königreich ein.

"Es wird uns eine Ehre sein"

Die Einladung erfolgte durch einen Brief, den der britische Premierminister Keir Starmer dem amerikanischen Präsidenten während einer Pressekonferenz im Oval Office des Weißen Hauses in Washington, D.C. überreichte. Trump nahm die Einladung sofort an. "Die Antwort lautet ja, im Namen unserer wundervollen First Lady Melania und mir selbst", erklärte Trump damals. "Wir freuen uns darauf, dort zu sein und den König und Ihr Land zu ehren. Ihr Land ist ein fantastisches Land, und es wird uns eine Ehre sein, dort zu sein."