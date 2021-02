Teresa Palmer wird erneut Mutter

Die australische Schauspielerin Teresa Palmer erwartet erneut ein Kind. Diese Nachricht gab sie via Instagram an ihrem 35. Geburtstag bekannt.

Die Schauspielerin Teresa Palmer (35, ) erwartet erneut ein Baby. Das gab sie ausgerechnet an ihrem Geburtstag bekannt. , auf denen ihre drei Kinder mit ihr auf einem Bett kuscheln und man deutlich ihren Babybauch erkennen kann. Palmer hat gemeinsam mit ihrem Ehemann und Schauspielkollege Mark Webber (40) bereits die Tochter Poet Lake (1) und die Söhne Forest Sage (4) und Bodhi Rain (7).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Vor 35 Jahren wurde ich im sonnigen Adelaide geboren", schreibt Palmer dazu. Sie denke heute an ihre Mutter und sei dankbar für alles, was sie für sie getan habe. "Ich feiere sie, ein gesundes und erfülltes Leben sowie das Wunder der Geburt", so Palmer. Sie denke über alles nach, umgeben von ihren geliebten Babys - "einschließlich unserer neuesten kleinen Liebe".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert