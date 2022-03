Tennis-Schwestern Venus und Serena Williams funkeln im Silber-Doppel

Im silbernen Doppelpack haben Venus und Serena Williams die Critics' Choice Awards in Los Angeles besucht. Die Tennis-Schwestern posierten gemeinsam für die Fotografen.

Die Tennis-Schwestern Venus und Serena Williams (r.) funkelten bei den Critics Choice Awards in Los Angeles im Silber-Doppel.

Venus (41) und Serena Williams (40) brachten den roten Teppich bei den Critics' Choice Awards in Los Angeles zum Funkeln. Die Tennis-Schwestern posierten in perfekt aufeinander abgestimmten Outfits komplett in Silber für die Fotografen. Beide Kleider stammen von Versace.

Doppelter Hingucker in Silber

Venus zeigte besonders viel Haut. Die 41-Jährige ließ nicht nur mit ihrem freizügigen Dekolleté tief blicken. Auch die Beine setzte der Tennisstar mit einer schimmernden kurzen Hose und einem Rock mit hüfthohen Schlitzen in Szene. Dazu kombinierte die ältere der beiden Williams-Schwestern silberne Plateauschuhe, eine funkelnde Clutch und ein Statement-Armband. Ihre langen Haare trug sie offen und glatt.

Ihre Schwester Serena setzte auf eine klassischere Variante und betonte in einem bodenlangen und enganliegenden Kleid ihre Kurven. Auch sie lenkte den Blick mit Spaghettiträgern und tiefem Ausschnitt auf ihr Dekolleté. Ein echter Hingucker war die rund zwei Meter lange Schleppe an ihrer Hüfte. Die 40-Jährige kombinierte ebenfalls silbernen Schmuck, ihre mit Highlight-Strähnchen aufgehellten Haare waren zu einem welligen Bob frisiert.

Erster Oscar für Will Smith?

Die Tennisschwestern drückten bei den Critics' Choice Awards vor allem dem Filmdrama "King Richard" die Daumen. Der Film basiert auf der wahren Geschichte ihres Vaters Richard Williams (80), der Serena und Venus zu ihren legendären Karrieren verhalf. Hollywood-Star Will Smith (53) könnte der Film den ersten Oscar seiner Karriere einbringen. Er verkörpert Richard Williams und sahnte unter anderem bei den Critics' Choice Award den Preis für den "Besten Hauptdarsteller" ab.