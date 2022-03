Taylor Swift wird mit Ehrendoktorwürde ausgezeichnet

Die New York University wird Taylor Swift im Mai mit einem Ehrendoktortitel würdigen. Die Sängerin wird zudem eine Rede für die Absolventen halten.

Taylor Swift (32) erhält einen Ehrendoktortitel der Bildenden Künste. Die New York University (NYU) wird die Musikerin am 18. Mai mit der Ehrendoktorwürde auszeichnen. Das geht der Universität vom Montag (28. März) hervor. Swift wird zudem bei der Zeremonie des Abschlussjahrgangs im Yankee Stadium für die Absolventen 2022 und die Gäste eine Rede halten.

Preise und Musikrekorde

"Taylor Swift ist eine der produktivsten und gefeiertsten Künstlerinnen ihrer Generation", wird die Sängerin in der Ankündigung gelobt. "Sie ist die einzige Künstlerin in der Geschichte, die dreimal die höchste Auszeichnung der Musikindustrie, den Grammy für das "Album des Jahres", gewonnen hat. Swift konnte bereits viele weitere Auszeichnungen entgegennehmen und "ist die einzige Solokünstlerin dieses Jahrhunderts, die mit drei Alben in einem Jahr Platz eins erreicht hat".

Zuvor hatte die Universität die Sängerin bereits mit einer eigenen Vorlesung gewürdigt. Am Clive Davis Institute, das zur New York University gehört, konnten die Studierenden ab Anfang 2022 in dem Kurs mehr über die Sängerin erfahren. In der Kursbeschreibung hieß es: "Die Studierenden entwickeln ein Verständnis für Taylor Swift als kreative Musikunternehmerin; sie lernen, wie ihre Kreativität und ihr Songwriting ihr zu einer dauerhaften Präsenz in einer sich schnell entwickelnden Musikindustrie verholfen haben."