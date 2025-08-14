Taylor Swift verrät Geheimnisse vom ersten Date mit Travis Kelce

Taylor Swift verriet im "New Heights"-Podcast "wilde" und "romantische" Details über das erste Date mit Travis Kelce. Unter anderem stellte sie eine völlig abwegige Football-Frage. Doch im Gespräch mit den Kelce-Brüdern flossen auch Tränen.

Was für eine Liebesgeschichte! Taylor Swift (35) hat von Travis Kelce (35) und dessen Bruder Jason Kelce (37) preisgegeben, welche "völlig verrückte" Frage sie ihrem Freund beim ersten Date stellte. Die Pop-Ikone war in der Episode vom 13. August zu Gast und enthüllte dabei pikante Details von den Anfängen ihrer Beziehung mit dem NFL-Star.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

"Bei unserem ersten Date habe ich ihn ernsthaft gefragt, wie es war, als die Chiefs gegen die Eagles im Super Bowl spielten und er über das Feld zu seinem Bruder rübergeschaut hat, der nur fünf Meter von ihm entfernt stand", erzählte Swift lachend. Die Sängerin lobte Kelce dafür, dass er "so unvoreingenommen" auf ihre komplette Football-Unwissenheit reagiert habe.

Vom Football-Laien zum Mega-Fan

Travis' Bruder Jason Kelce, Podcast-Co-Host und ehemaliger Eagles-Spieler, mischte sich schmunzelnd in die Erzählung ein. Er stellte klar, dass ein solcher Blickkontakt zwischen den Brüdern "gar nicht möglich" gewesen sei - schließlich funktioniere Football nicht so. Das Super-Bowl-Duell 2022 hatten die Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles ausgespielt, als Jason noch aktiv war.

"Travis hat mich nicht mal angeschaut. Mir ist jetzt klar, was für eine irre Frage das war", gestand Swift. "Er sagte nur: 'Eigentlich spiele ich in der Offense und mein Bruder auch in der Offense, und ich bin nur dann auf dem Feld, wenn die Defense spielt.' Ich dachte, alle wären gleichzeitig auf dem Feld", gab sie zu.

Heute ist Swift, die regelmäßig Kelces Spiele besucht, ein echter Football-Fan geworden. "Ich habe mich in Football verliebt und bin jetzt besessen davon", verriet die Grammy-Gewinnerin. "Ich bin zu jemandem geworden, der durch mein Haus rennt und schreit: 'Wir haben Xavier Worthy gedraftet!'", sagte die Sängerin und bezog sich dabei auf den 22-jährigen Wide Receiver, der von den Chiefs in der ersten Runde des NFL Draft 2024 aufgestellt wurde.

Taylor Swift verriet auch romantische Details

Doch die Sängerin packte noch mehr Details über den Beginn ihrer Beziehung aus: Was sie preisgab, liest sich wie ein romantischer Hollywood-Film.

Alles begann im Juli 2023, als Kelce zu einem ihrer Eras-Tour-Konzerte ging. Der Football-Star hatte damals einen besonderen Plan: Er wollte Swift ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer darauf überreichen. Doch das Schicksal meinte es anders. "Dieser Typ hat kein Meet-and-Greet bekommen und macht es zu jedermanns Problem", scherzte Swift über Kelces damalige Verzweiflung.

Was folgte, war pure Romantik der modernen Art. Nachdem Kelce sie nicht persönlich treffen konnte, sprach er in seinem Podcast über die verpasste Gelegenheit. Swift hörte die Sendung - und war gerührt. "Es war so eine wilde, romantische Geste, einfach zu sagen: 'Ich will dich daten!'", schwärmte die Sängerin rückblickend.

Die Grammy-Gewinnerin verglich ihre Liebesgeschichte mit einem "1980er-Jahre John-Hughes-Film" und meinte: "Er stand da wie vor meinem Fenster mit einem Ghettoblaster und sagte: 'Ich will dich daten!'" Kelce habe sich verhalten wie ein Teenager, der seine große Liebe erobern will.

Tränen der Freude wegen zurückgekaufter Master-Aufnahmen

Einen emotionalen Höhepunkt erreichte der Podcast, als Swift unter Tränen über den Rückkauf ihrer Master-Aufnahmen sprach. Über eine Million Fans verfolgten den Livestream, als sie erzählte, wie Kelce Videospiele spielte, als sie die erlösende Nachricht erhielt.

"Er legte sein Headset weg. Ich sagte: 'Ich habe meine Musik zurückbekommen!' Und ich weinte heftig. Das hat mein Leben verändert", berichtete Swift sichtlich bewegt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Album-Ankündigung als Überraschung

Parallel zur Podcast-Veröffentlichung kündigte Swift auf ihrer Homepage und ihr neues Album "The Life of a Showgirl" an, das am 3. Oktober erscheinen soll. Während des Podcasts holt sie eine mintgrüne Aktentasche mit den Initialen "T.S." hervor. "Das ist mein brandneues Album, 'The Life of a Showgirl'", verkündete sie stolz, während Travis begeistert "TS 12!" rief. Die Tracklist enthält eine Kollaboration mit Sabrina Carpenter.