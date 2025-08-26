Taylor Swift: Verlobungskleid in den USA sofort ausverkauft

Nur kurze Zeit nach der Verkündung, dass Ausnahme-Sängerin Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce heiraten werden, wurden die US-Bestände von Ralph Lauren leer gekauft. Der Grund: Swift trug ein Kleid der Modemarke, als Kelce auf die Knie ging. Deutsche Fans müssen schnell sein.

Fans auf der ganzen Welt sind völlig aus dem Häuschen: Nicht nur, weil Sängerin Taylor Swift ihren Sportsfreund Travis Kelce (beide 35) heiraten wird, sondern weil sie ihr Verlobungskleid sofort haben mussten.

Der Football-Star und die Country-Ikone verkündeten am Dienstag ihre Verlobung mit romantischen Aufnahmen, die den Ballsportler unter anderem auf einem Knie in einem blühenden Wildgarten zeigen, während die Sängerin im Sommerkleid vor ihm steht. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten", kommentierten beide das Ereignis.

Der Run auf das Verlobungskleid

Für den besonderen Moment trug Swift ein gestreiftes Seidenmix-Kleid von Ralph Lauren im Wert von 398 Dollar. Das weiße Midikleid aus Maulbeerseidenmischung hat zarte schwarze Streifen, ein passendes gesmoktes Oberteil und einen fließenden A-Linien-Rock. Der Artikel mit abnehmbaren Neckholder-Riemen war laut kurz nach der Bekanntmachung in Amerika ausverkauft. In Deutschland war das Designerkleid noch am Abend für 425 Euro online erhältlich.

Swifts Accessoires hingegen sind etwas exklusiver als das Kleid. Da wären zum einen die funkelnde Cartier Santos Demoiselle Uhr, die auf dem Foto des Verlobungsringes zu sehen ist. Und zum anderen natürlich der Verlobungsring: Der imposante Edelstein, der ihren Ringfinger ab heute schmückt, ist ein unverkäufliches Unikat. Der Diamant im Old Mine Cut war laut US-Medien eine Zusammenarbeit zwischen dem Bräutigam in spe und dem bekannten Schmuckdesigner Kindred Lubeck von Artifex Fine Jewelry.

Ein Datum der geplanten Hochzeit oder weitere Details wie Location, Brautmodendesigner oder Trauzeugen haben Taylor Swift und Travis Kelce bislang nicht bekannt gegeben. Die "Shake It Off"-Chartstürmerin und der NFL-Star sind seit ihrem ersten öffentlichen Auftritt im September 2023 bei einem Football-Spiel seiner Mannschaft Kansas City Chiefs offiziell ein Paar.