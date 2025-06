Taylor Swift und Travis Kelce: Süße Momente bei Hochzeitsfeier

Bei der Hochzeit von Travis Kelces Cousin Tanner Corum haben der Footballprofi und seine berühmte Freundin Taylor Swift alle Blicke auf sich gezogen. Das Paar bewies sich auch durch seine Tanzbewegungen als sehr harmonisch.

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) haben die Hochzeit eines Cousins des Footballstars in Nashville besucht und damit nicht nur die feiernde Gesellschaft, sondern auch die Fans entzückt. Viele US-amerikanische Medien berichten über das prominente Gästepaar und schildern süße Momente zwischen der Sängerin und dem Sportler.

Koordinierte Bewegungen zum Hochzeitstanz

Das Paar wurde am 6. Juni unter anderem dabei gesichtet, wie es im Gleichklang tanzte und über das ganze Gesicht strahlte. Swift und Kelce feierten gut gelaunt auf ihren Plätzen mit, während Braut Samantha Peck und Bräutigam Tanner Corum gemeinsam tanzten. einer Anwesenden ist zu sehen, wie die beiden ihre Schultern synchron hin- und herbewegten. "Nicht Taylor Swift, die auf der Hochzeit der Cousine meiner Freunde ist", hieß es . Es zeigt die Sängerin im Gespräch mit anderen Hochzeitsgästen.

Auf der Aufnahme ist auch gut das Outfit des Superstars zu sehen: Taylor Swift wählte für die Zeremonie ein blaues, trägerloses Korsettkleid mit Blumenmuster, das vom Label Markarian's stammen soll. Dazu kombinierte sie braune Plateausandalen. Ihr langes Haar trug sie offen. Travis Kelce hingegen hielt es schlicht: Er trug ein gestreiftes Button-Down-Hemd, braune Hosen und schwarze Schuhe. Sein Haar trug er seitlich gescheitelt.

Wagen auch Swift und Kelce bald den Gang vor den Altar?

Der Hochzeitsbesuch ließ zudem in den sozialen Netzwerken umgehend die Frage aufkommen, ob und wann sich denn die Sängerin und der Footballer wohl selbst das Jawort geben werden. Seit 2023 sind die beiden liiert und haben sich gegenseitig schon bei vielen Events unterstützt. Zuletzt bewiesen sie ihre Harmonie am 4. Juni bei einem Restaurantbesuch in Florida in farblich aufeinander abstimmten Outfits, .