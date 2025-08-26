Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt

Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt! Das Paar verkündete die frohe Botschaft am Dienstag gemeinsam auf Instagram mit romantischen Fotos aus einem blühenden Garten. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten", schrieben sie scherzhaft dazu.

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) gehen den nächsten Schritt! Das US-amerikanische Traumpaar verkündete am Dienstag seine Verlobung . Die romantischen Aufnahmen zeigen den Football-Superstar unter anderem auf einem Knie in einem üppig blühenden Garten, während die Sängerin sichtlich gerührt vor ihm steht. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten", kommentierten beide das besondere Ereignis mit einem Augenzwinkern. Auf weiteren Bildern zeigt Swift auch stolz ihren üppigen Verlobungsring.

Die Geschichte von Swift und Kelce liest sich wie ein modernes Märchen. Alles begann offiziell im Sommer 2023, als der Kansas-City-Chiefs-Profi ein Konzert der Eras Tour von Swift im heimischen Arrowhead Stadium besucht. Was zunächst wie ein gewöhnlicher Konzertbesuch aussah, entwickelte sich schnell zu etwas Größerem. In seinem Podcast "New Heights" gestand Kelce später, dass er "ziemlich gekränkt" war, Swift nicht persönlich getroffen zu haben. Möglicherweise lief damals aber bereits hinter den Kulissen mehr.

Travis Kelce schenkt Taylor Swift teuren Verlobungsring

Denn Swift enthüllte in ihrem "Time Magazine"-Interview als "Person des Jahres 2023", dass sie und Kelce bereits eine ganze Weile heimlich "herumhingen", bevor sie öffentlich zusammen gesehen wurden. "Wir hatten eine beträchtliche Zeit, von der niemand wusste, wofür ich dankbar bin, weil wir uns kennenlernen konnten", erklärte die Sängerin die Anfänge ihrer Beziehung.

Der erste öffentliche Auftritt im September 2023 bei einem Chiefs-Spiel war demnach bereits der eines etablierten Paares. "Als ich zu diesem ersten Spiel ging, waren wir bereits zusammen", stellte Swift klar und fügte schmunzelnd hinzu: "Wir wären nie verrückt genug gewesen, ein erstes Date so zu inszenieren." Bereits im Herbst vergangenen Jahres keimten in US-Gazetten erste Spekulationen auf, dass möglicherweise eine Verlobung ins Haus stehen könnte.

Ein Datum der geplanten Hochzeit oder weitere Details haben Swift und Kelce bislang noch nicht bekannt gegeben. Übrigens: , hat sich Kelce beim Verlobungsring nicht lumpen lassen. Demnach handelt es sich um ein Exemplar des Star-Juweliers Kindreck Lubeck und einen Diamanten im sogenannten Old Mine Cut.