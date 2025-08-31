Taylor Swift und Travis Kelce planen ihre Hochzeit offenbar noch nicht

Die Verlobung ist offiziell, doch die Hochzeit eilt offenbar nicht: Taylor Swift und Travis Kelce sollen sich noch nicht in der Planungsphase zu ihrem großen Tag befinden.

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) denken nach ihrer Verlobung offenbar noch nicht an die Hochzeitsplanung. Wie eine Quelle wissen möchte, seien die beiden seit dem Antrag "in Feierstimmung". Das Paar wolle aktuell "einfach nur die Verlobung genießen und sich Zeit damit lassen". Weiter verrät der Insider: "Sie befinden sich noch nicht in der Phase der Hochzeitsvorbereitungen." Zudem seien die Sängerin und der Footballstar froh, dass sie sie ihre Verlobung nicht länger geheim halten müssen.

Diese hatten sie am 26. August mit ihren insgesamt rund 290 Millionen Instagram-Followern geteilt. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten", Swift und Kelce. Dazu teilten sie mehrere Bilder aus einem blühenden Garten, auf denen unter anderem zu sehen ist, wie Kelce vor seiner Verlobten kniet. Über eine Million Mal wurde der Beitrag innerhalb von sechs Stunden repostet - ein neuer Instagram-Rekord.

Wo findet die Hochzeit statt?

Seit dem Verlobungs-Post spekuliert das Netz über Hochzeitsdatum und -location. Als "perfekter Ort" für die Zeremonie brachte sich bereits die Veltins-Arena ins Spiel. "Sucht ihr nach einer Hochzeitslocation?", heißt es in einem , der in der hauseigenen Kapelle der Arena in Gelsenkirchen aufgenommen wurde. Über Gelsenkirchen hatten Swift und Kelce im "New Heights"-Podcast geschwärmt.

Auch Neuseeland würde das Paar mit offenen Armen empfangen. Die neuseeländische Tourismusbehörde warb mit den Worten: "Wir glauben, dass die Swifties zustimmen würden: Es ist die perfekte Kulisse für ein 'Ja, ich will' mit Stargästen."

Wer wird Taylor Swifts Trauzeugin?

Die Frage, wer Taylor Swifts Trauzeugin wird, sorgt ebenso für Gesprächsstoff - und ist sogar Gegenstand von Wetten. Als Favoritin wird Selena Gomez (33) gehandelt. Die Sängerinnen sind seit über 16 Jahren befreundet. 2008 lernten sie sich kennen, als beide mit einem Jonas-Bruder zusammen waren - Swift mit Joe Jonas (36), Gomez mit Nick Jonas (32).