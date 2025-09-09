Taylor Swift und Travis Kelce: Hochzeit soll "kein Spektakel" werden

Nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung im malerischen Blumenmeer warten alle auf erste Details zur Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce. Doch die wird anders, als erwartet.

Sie sind die amerikanische Traumkollaboration aus Country-Pop und Footballsport. Als NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift (beide 35) am 26. August ihre Verlobung offiziell machten, sahen viele schon die spektakuläre Hochzeit auf dem Football-Feld des größten Stadions Amerikas. Live übertragen in Millionen amerikanische Haushalte. Doch ein derartiges Spektakel soll die Vermählung nicht werden, berichtet eine Quelle aus dem Umfeld des Paares dem .

Nach zwei Jahren Beziehung ging der Sportler vor der Musikerin auf die Knie. Diesen besonderen Moment teilten Taylor Swift und Travis Kelce mit ihren gemeinsamen fast 290 Millionen Followern . Der Heiratsantrag wurde im Blütenmeer mit hunderten arrangierten Blumen zu einem regelrechten medialen Ereignis. Naheliegend, dass auch die Hochzeit ähnlich pompös ausgeleuchtet würde.

"Es wird definitiv eine private Angelegenheit und kein Spektakel", überrascht der Informant. "Beide haben einen engen Freundeskreis, und alle werden ihre Privatsphäre respektieren."

Über den geplanten Hochzeitstermin ist nichts bekannt. Taylor Swift soll die aktuelle Phase der Verlobung sehr genießen und ihren Diamanten am Ringfinger "stolz vorzeigen". Sie sei unglaublich glücklich, fügt die Quelle hinzu. "Es ist einfach alles perfekt."

Viel Zeit für die Planung bleibt aktuell nicht

Travis Kelce startete kürzlich seine 13. NFL-Saison bei den Kansas City Chiefs. Swift bereitet sich auf die mit Spannung erwartete Veröffentlichung ihres zwölften Albums "The Life of a Showgirl" am 3. Oktober vor. Was die Hochzeitsplanung betrifft, gehen die beiden laut seiner Aussage Schritt für Schritt vor. Kelce erklärte in seinem , dass er noch keine "Sekunde" über einen Junggesellenabschied nachgedacht habe, versprach aber, dass es "verrückt werden wird", wenn sie mit der Planung beginnen. "Das", sagte er, "ist der nächste Schritt."