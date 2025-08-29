Taylor Swift und Travis Kelce: Erster Auftritt als verlobtes Paar

Nach der überraschenden Verlobungs-Verkündung am Dienstag wagten sich Taylor Swift und Travis Kelce erstmals gemeinsam in die Öffentlichkeit. Die Sängerin setzte dabei schon mal auf die Farbe Weiß.

Zwei Tage nach der spektakulären Verlobungsbekanntgabe haben Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) ihren ersten gemeinsamen Auftritt als künftiges Ehepaar absolviert. Am Donnerstagabend besuchten die frisch Verlobten das College-Football-Spiel zwischen den Cincinnati Bearcats und den Nebraska Cornhuskers im Arrowhead Stadium in Kansas City - und die Popikone hatte ihre Farbwahl bereits der neuen Lebenssituation angepasst.

Familientreffen im Stadion

Swift strahlte beim Betreten der Sportstätte in einem weißen Pullunder, kombiniert mit einem hellblauen Jeans-Minirock mit Falten und kniehohen cremefarbenen Stiefeln. Eine erste Kostprobe der kommenden Braut-Ära? Ihr 35-jähriger Verlobter Travis Kelce erschien passend zu seinem früheren College-Team in einem rot-weißen Poloshirt, gekrönt von einer Bearcats-Kappe.

Das Paar kam mit prominenter Begleitung: Neben Patrick Mahomes (29), Kelces Teamkollege bei den Kansas City Chiefs, gesellte sich auch Jason Kelce (37), Travis' Bruder, zu dem besonderen Stadionbesuch.

Am Dienstag teilten Swift und Kelce mit, dass sie sich verlobt haben. Die Bilder zeigen das Paar verliebt in einem Blumenmeer im Garten sowie den opulenten Verlobungsring der Sängerin. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten", schrieb Swift in Anspielung auf ihre musikalische und Kelces sportliche Erfolge dazu.

Bereits in der ersten Stunde nach Veröffentlichung hatte der Post 14 Millionen Likes gesammelt. Inzwischen sind es über 34 Millionen Gefällt-mir-Angaben.