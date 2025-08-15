Taylor Swift sticht alle anderen "New Heights"-Episoden aus

Taylor Swifts Auftritt beim Podcast ihres Partners Travis Kelce und dessen Bruder Jason pulverisiert den persönlichen Rekord der Footballer. Den bisherigen Bestwert hielt eine Folge mit ebenfalls Damenbesuch.

Taylor Swift (35) sorgt für neue Höhen bei "New Heights". Ihr Auftritt in dem Podcast ihres Lebensgefährten Travis Kelce (35) und dessen Bruder Jason Kelce (37) stellte Abrufbestwerte auf. Laut "Forbes" brach die Folge mit der Sängerin kurz nach ihrer Veröffentlichung am Donnerstag den bisherigen Rekord von "New Heights". Den hielt eine Episode, die ebenfalls Damenbesuch beinhaltete. Der Gastauftritt von Jason Kelces Frau Kylie Kelce (33) hatte allein auf YouTube 8,9 Millionen Zuschauer angelockt.

Taylor Swifts Besuch pulverisierte diese Zahlen schnell. Aktuell (Stand 15. August, 14:30 Uhr) . Die Abrufzahlen bei Podcast-Anbietern wie Spotify sind da noch nicht einmal mit drin. Dazu kommen Clips, die über Plattformen wie Instagram oder TikTok verbreitet wurden.

Neues Album und Gelsenkirchen

In dem Podcast verriet Taylor Swift unter anderem, dass ihr neues Album "The Life of a Showgirl" am 3. Oktober dieses Jahres erscheinen wird. Außerdem plauderte sie Details aus der Phase aus, in der sie den Football-Star kennenlernte. Die beiden Promis machten ihre Liebe 2023 öffentlich.

Obendrein schwärmten die drei von Taylor Swifts Konzert in Gelsenkirchen. Auch wenn es Uneinigkeiten darüber gab, wie man die Ruhrpott-Stadt richtig ausspricht.