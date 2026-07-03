Taylor Swift heiratet: Die ersten Promigäste machen sich auf den Weg

Die Hochzeit des Jahres nimmt Fahrt auf: Bradley Cooper und Gigi Hadid wurden auf dem Weg zum Madison Square Garden fotografiert, wo sich heute Taylor Swift und Travis Kelce das Jawort geben sollen.

Bradley Cooper wurde als erster Gast auf dem Weg zur Swift-Kelce-Hochzeit gesichtet.

Die angebliche Gästeliste der Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) liest sich wie das Who's who Hollywoods. Zu den ersten prominenten Gästen, die am Freitagnachmittag auf dem Weg zur Feier in New York gesichtet wurden, gehörten Bradley Cooper (51) und Gigi Hadid (31).

Fotos zeigen Cooper beim Verlassen seines Zuhauses in Manhattan abgelichtet. Elegant in Anzug und Sonnenbrille gekleidet machte sich der Schauspieler in einem schwarzen Sprinter-Van auf den Weg zum Madison Square Garden, wo die Hochzeit des Jahres stattfinden soll.

Auch Supermodel Gigi Hadid wurde bei der Anreise fotografiert. Auf einem Foto ist sie in einem pinkfarbenen, glitzernden Kleid im Auto zu sehen, während Cooper in den Wagen steigt. Hadid zählt seit Jahren zu Taylor Swifts engstem Freundeskreis und soll US-Medien zufolge bei der Hochzeit sogar als Brautjungfer fungieren.

Rund 1.000 geladene Gäste

Die eigentliche Feier zufolge mit einer Cocktailstunde am Nachmittag, bevor sich die rund 1.000 geladenen Gäste zur Trauung auf der Arena-Fläche versammeln. Anschließend soll bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden.

Für die Hochzeitslocation wurde der Madison Square Garden eigens umgestaltet. Ein Teil der Arena soll in einen Wald mit echten Bäumen und einem rasenähnlichen Boden verwandelt worden sein - eine Anspielung auf Travis Kelces romantischen Heiratsantrag im August 2025, der in einem gartenähnlichen Bereich seines Hauses stattfand.

Bereits am Donnerstagabend hatten Taylor Swift und Travis Kelce eine deutlich kleinere Probe-Dinner-Feier mit rund 100 engen Freunden und Familienmitgliedern veranstaltet. Auch dort sollen Bradley Cooper und Gigi Hadid zu den Gästen gehört haben. Zudem wurden unter anderem Selena Gomez, Lena Dunham, Jack Antonoff, Suki Waterhouse sowie Swifts langjährige Freundinnen Abigail Anderson Berard und Ashley Avignone erwartet.

Laut "Page Six" sind Taylor Swift und Travis Kelce bereits standesamtlich verheiratet. Die Feier im Madison Square Garden gilt damit als die große Zeremonie mit Familie und Freunden.