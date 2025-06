Taylor Swift besucht kranke Kinder in Florida

Nach dem Besuch der Stanley Cup Finals mit Travis Kelce überraschte Taylor Swift kranke Kinder in einem Kinderkrankenhaus in Florida. Die Mitarbeitenden schwärmen von der Begegnung.

Ein ganz besonderer Tag für die kleinen Patienten im Joe DiMaggio Children's Hospital in Hollywood, Florida: Taylor Swift (35) stattete der Klinik einen überraschenden Besuch ab. Die Popikone war eigentlich wegen der Stanley Cup Finals mit ihrem Freund Travis Kelce (35) in der Stadt - doch sie nutzte die Gelegenheit für eine herzerwärmende Geste.

In einem salbeigrünen Kleid und beigen Sandalen wandelte Swift durch die Krankenhausflure und nahm sich Zeit für jeden einzelnen kleinen Patienten. Videos und Fotos, die von Fans in den sozialen Medien geteilt wurden, zeigen die Sängerin beim Händeschütteln und im Gespräch mit den Kindern.

Tränen der Rührung bei den Eltern

Besonders bewegend war die Begegnung mit dem kleinen Judah, der kurz vor einer Bluttransfusion stand. "Ich weine buchstäblich, weil schaut, wen Judah heute im Krankenhaus getroffen hat", schrieb eine Mutter "Ausgerechnet der eine Termin, den ich auslasse."

Die Sängerin selbst schien ebenfalls sichtlich berührt von den Begegnungen. "Das war so ein wunderbarer Tag", sagte Swift in . In anderen Videos stellt sie sich bei jedem Einzelnen als "Taylor" vor, macht einem Patienten Komplimente für sein Zimmer und bewundert eine andere Patientin für ihre Stärke.

Chefchirurgin begeistert von Swift

Dr. Jill Whitehouse, die Chefchirurgin des Krankenhauses, teilte ein und schwärmte regelrecht von der Begegnung. "Die Chefchirurgin trifft die Chefin der Welt!", schrieb sie zu dem Bild. "Zweifellos einer der freundlichsten Menschen, die ich je kennenzulernen hatte. Danke Taylor Swift, dass du heute die Träume all unserer Patienten, Familien und Mitarbeiter wahr gemacht hast!"

Für Swift war es bereits der zweite Krankenhausbesuch in kurzer Zeit. Erst vor wenigen Tagen hatte sie das Children's Mercy Hospital in Kansas City besucht, nachdem sie ihre rekordverdächtige Eras Tour beendet hatte. Dort überreichte sie einem Mädchen namens Rylie ein signiertes Exemplar ihres Eras Tour-Buchs und posierte mit einem Krankenhaus-Mitarbeiter, der eine Decke mit der Aufschrift "Go Taylor's Boyfriend" hochhielt - eine liebevolle Anspielung auf Travis Kelce.

Einen Tag vor ihrem Krankenhausbesuch hatten Swift und Kelce die Stanley Cup Finals zwischen den Florida Panthers und den Edmonton Oilers in der Bank Arena besucht. Hand in Hand wurden sie von Fans beim Betreten der Arena gefilmt.