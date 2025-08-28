Taylor Swift: Auch ihr Verlobungspost bricht Rekorde

Taylor Swift ist es längst gewohnt, mit ihrer Musik einen Rekord nach dem anderen zu brechen. Jetzt hat die Sängerin auch auf Instagram einen neuen Maßstab gesetzt: Ihr Verlobungspost mit Travis Kelce hat die meisten Reposts aller Zeiten.

Mit unter anderem diesem Foto verkündeten Travis Kelce und Taylor Swift ihre Verlobung.

Taylor Swift (35) sammelt Rekorde wie andere Leute Briefmarken. Nach unzähligen Bestwerten im Bereich Musik hat die Musikerin nun auch auf Instagram Geschichte geschrieben. Ihr Verlobungspost mit NFL-Star Travis Kelce (35) erreichte über eine Million Reposts (Stand: 28. August) und stellte damit einen neuen Rekord auf der Plattform auf.

Am Dienstag teilten Swift und Kelce mit, dass sie sich verlobt haben. Die Bilder zeigen das Paar verliebt in einem Blumenmeer im Garten sowie den opulenten Verlobungsring der Sängerin. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten", schrieb Swift in Anspielung auf ihre lyrischen Ergüsse und Kelces sportliche Erfolge dazu.

Rekord in sechs Stunden erreicht

Meta, das Mutterunternehmen von Instagram, bestätigte, dass der Verlobungspost inzwischen über eine Million Mal repostet wurde. Noch nie wurde ein Beitrag auf der Plattform so oft mit anderen geteilt wie dieser, . Besonders bemerkenswert: Das Paar brauchte nur sechs Stunden, um den Rekord aufzustellen.

Bereits in der ersten Stunde nach Veröffentlichung hatte der Post 14 Millionen Likes gesammelt. Inzwischen sind es über 32 Millionen Gefällt-mir-Angaben.

Messi hat trotzdem mehr Likes

Diese Summe ist eine echte Ansage - vom meistgelikten Post auf Instagram sind Swift und Kelce aber trotzdem (noch) sehr weit entfernt. Diesen Rekord hält weiterhin Fußballstar Lionel Messi (38): mit dem Pokal der Weltmeisterschaft aus dem Dezember 2022 hat bisher sage und schreibe über 74,5 Millionen Likes gesammelt. Auf Platz zwei folgt das berühmte "Weltrekord-Ei" aus 2019 mit mehr als 60,5 Millionen Likes.

Taylor Swift und Travis Kelce sind seit 2023 ein Paar und bewegen mit ihrer Beziehung seitdem die Massen. In diesem Monat stellten die beiden spielerisch bereits einen weiteren Weltrekord für "die meisten gleichzeitigen Aufrufe eines Podcasts auf YouTube" auf, als der Popstar im Podcast seines Verlobten auftauchte und ein neues Album ankündigte.