"Tatort"-Stars steigen bei "Sturm der Liebe" ein: So plant jetzt die ARD

Die ARD hat drei Neuzugänge für "Sturm der Liebe" angekündigt. Jaime Ferkic, Hannah Werner und Daniela Ziegler stoßen zum Fürstenhof.

Aktuell befindet sich "Sturm der Liebe" noch in der Sommerpause. Wenn die ARD-Telenovela am 24. August zurückkehrt, dürfen sich die Fans schon bald auf drei neue Gesichter freuen. Wie der Sender verkündet, werden Jaime Ferkic, Hannah Werner und Daniela Ziegler am Fürstenhof für frischen Wind sorgen.

Jaime Ferkic übernimmt ab Folge 4617 (voraussichtlich am 27. August zu sehen) die Rolle des charmanten Sommeliers Massimo Foghetti aus Südtirol. Hannah Werner verkörpert ab Folge 4633 (voraussichtlicher am 18. September zu sehen) Frida Rudloff, eine Teenagerin, die sich mehr Freiheit wünscht und gleichzeitig nach Halt sucht. Ebenfalls ab Folge 4633 wird Daniela Ziegler in der Gastrolle Mona Fischers dabei sein.

Das sind die drei Neuzugänge bei "Sturm der Liebe"

Jaime Ferkic ist aus "Tatort" (ARD), "Das Traumschiff" (ZDF) und "Rapunzel" (ARD) sowie Kinofilmen wie "Das fliegende Klassenzimmer", "Die Welle" und "Der phönizische Meisterstreich" bekannt. Über seine neue Rolle bei "Sturm der Liebe" sagt er: "Mir bereitet es unglaublich viel Freude, jeden Tag am Set zu stehen. Die Zusammenarbeit mit den vielen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen sowie dem gesamten Team macht sehr viel Spaß. Ich genieße die intensive gemeinsame Zeit und blicke voller Vorfreude auf die kommenden Drehwochen."

Hannah Werner war im Kinofilm "Run Me Wild" und in der Hauptrolle des Kurzfilms "Das Buch unserer Eltern" zu sehen. Auf ihre erste große Serienrolle freut sich die 22-Jährige sehr: "Ich bin unfassbar dankbar für die tollen Dreherfahrungen, die ich hier am Set erleben darf! Das ganze Team, die schönen Drehorte und meine Rolle Frida sind mir sehr ans Herz gewachsen. Ich glaube, mein siebenjähriges Ich wäre gerade sehr stolz auf mich. Ich freue mich schon auf alles, was noch kommt!"

Daniela Ziegler hat als Sängerin und Schauspielerin eine über fünf Jahrzehnte umfassende Bühnen- und Fernsehkarriere vorzuweisen. Einem breiten Publikum ist sie aus "Gegen den Wind" (ARD), "Unser Lehrer Doktor Specht" (ZDF), "Der Fürst und das Mädchen" (ZDF), mehreren Folgen "Rosamunde Pilcher" (ZDF), diversen "Tatort"-Folgen sowie vielen Episodenrollen bekannt. Über ihre fünfwöchige Drehzeit sagt sie: "Es war schön, für eine Zeit in die 'Sturm der Liebe'-Familie aufgenommen worden zu sein."