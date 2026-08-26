"Tatort"-Star Andreas Hoppe ist mit 66 Jahren gestorben

Andreas Hoppe ist tot. Der Schauspieler, der von 1996 bis 2018 Kommissar Mario Kopper im Ludwigshafener "Tatort" spielte, starb im Alter von 66 Jahren. Das bestätigte sein Management dem SWR. Ulrike Folkerts, seine Partnerin vor der Kamera, zeigt sich zutiefst erschüttert.

Andreas Hoppe ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 66 Jahren, wie sein Management . Angaben zur Todesursache und zum genauen Zeitpunkt machte der Sender nicht. Bekannt wurde Hoppe als Kommissar Mario Kopper, den er von 1996 bis 2018 im Ludwigshafener "Tatort" an der Seite von Ulrike Folkerts (65) spielte.

21 Jahre lang ermittelte er dort als Partner von Folkerts' Kommissarin Lena Odenthal, zeitweise wohnten die beiden Figuren sogar in einer WG zusammen. 57 Folgen kamen in dieser Zeit zusammen. Anfang 2018 verabschiedete sich Hoppe mit dem Fall "Tatort - Kopper" aus der Reihe.

Folkerts kannte ihn seit der Schauspielschule

Für Ulrike Folkerts reicht die gemeinsame Geschichte deutlich weiter zurück als bis zum ersten Drehtag. "Ich bin zutiefst erschüttert, dass mein Kollege und Freund Andi verstorben ist", teilte sie über den SWR mit. Kennengelernt hatten sich die beiden bereits zwischen 1982 und 1986 an derselben Schauspielschule, wo sie in derselben Klasse saßen.

"Wir sind durch dick und dünn gegangen, haben aufeinander geachtet, uns gestritten", schreibt Folkerts weiter. Es sei eine tiefe Freundschaft gewesen. Sie schließt ihre Erklärung mit den Worten: "Ich bin traurig, Andi, das war viel zu früh, du warst so ein besonderer Typ!"

Auch SWR-Intendant Kai Gniffke äußerte sich zum Tod des Schauspielers. Hoppe habe den SWR-"Tatort" über zwei Jahrzehnte geprägt und seine Rolle nahbar und glaubwürdig dargestellt. Sein Tod mache den Sender tieftraurig. "Wir sind bestürzt, dass dieser großartige Schauspieler und Künstler so früh von uns gegangen ist."

Vom Theater zum "Tatort"

Geboren wurde Andreas Hoppe am 1. Juni 1960 in Berlin. Von 1982 bis 1986 studierte er an der Hochschule für Musik und Theater Hannover und stand parallel am dortigen Staatstheater auf der Bühne. In den frühen 90er Jahren gehörte er zu den Ensembles mehrerer Berliner Theater.

Im Fernsehen begann seine Laufbahn mit kleineren Rollen in Krimiserien. Sein Einstand im Ludwigshafener "Tatort" war der Fall "Der kalte Tod", der 1996 ausgestrahlt wurde. Aus der Nebenfigur wurde über die Jahre eine feste Größe der Reihe.

SWR ändert das Programm

Der Sender reagiert mit einer kurzfristigen Programmänderung auf die Todesnachricht. Am Mittwochabend, 26. August, zeigt das SWR Fernsehen um 22 Uhr zum Gedenken an den Schauspieler noch einmal dessen letzten Fall "Tatort - Kopper".