"Tatort"-Kommissar Ferdinand Hofer: "Will mehr für die jüngere Zielgruppe machen"

Gesichtet beim "CeU loves Kunst"-Award in München: Schauspieler Ferdinand Hofer ("Tatort", Eberhofer-Krimis) zeigt sich mit seiner Freundin auf einem Event in München. Was der sympathische Neu-Kommissar für seinen Urlaub geplant hat und in welche Richtung er schauspielerisch noch gehen will, hat er der AZ verraten.

Schauspieler Ferdinand Hofer ist im deutschen Fernsehen eine echte Bank: Mit seinen Rollen in Kino-Hits wie den Eberhofer-Krimis, als neuer Kommissar im München-"Tatort" oder mit Gastauftritten in Erfolgsserien wie "Hubert ohne Staller" oder "Dahoam is Dahoam" ist er dem treuen TV-Publikum bestens bekannt.

Ferdinand Hofer: "Will gerne mehr für die jüngere Zielgruppe machen"

Doch dem 33-Jährigen, der im Landkreis Miesbach aufgewachsen ist, ist das nicht genug, erzählt er der AZ am Montagabend am Rande des "CeU loves Kunst"-Awards in München. Stattdessen will Hofer noch vermehrt in eine andere Richtung gehen: "Ich habe das Gefühl, dass ich gerne noch mehr für die jüngere Zielgruppe machen würde. Die, die irgendwann hoffentlich in solche Formate wie ,Tatort' oder Ähnliches reinwachsen würden", sagt der Schauspieler der AZ. "Ich finde es wichtig, dass auch die jüngeren Leute wieder mehr Bock haben, Fernsehen zu schauen und sich so unterhalten zu lassen, weil das in Zeiten von TikTok und Short Videos, glaube ich, sonst immer mehr an Relevanz verliert."

Gerade in der Zielgruppe zwischen 14 und 25, so der frischgebackene "Tatort"-Kommissar, könne man "noch mehr machen". Aktuell steht Hofer bereits für weitere "Tatort"-Folgen vor der Kamera.

Ausgleich zum Drehstress: Was Ferdinand Hofer in seinem Urlaub vorhat

Die Pilot-Folge "Zwischenwelten" – in der nach Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec erstmals Ferdinand Hofer und Partner Carlo Ljubek das Ruder bei den Ermittlungen übernehmen – soll im Rahmen des Münchner Filmfests Ende Juni zum ersten Mal gezeigt werden. Der neue Eberhofer-Krimi "Steckerlfischfiasko" soll hingegen Mitte August in die Kinos kommen. Bleibt bei der ganzen Arbeit vor der Kamera da überhaupt noch Zeit für einen richtigen Sommerurlaub? "Ich war gerade erst in Italien", verrät Hofer im AZ-Gespräch. Die Zeit für Urlaub nehme er sich ganz bewusst. "Wir haben aktuell noch nichts Konkretes, aber schon ein paar Ideen, wo es diesen Sommer noch hingehen könnte."

Selten: Ferdinand Hofer zeigt sich mit Freundin bei Event

Mit "wir" meint der Schauspieler offenkundig sich und Partnerin Jana Frimberger, die beim CeU-Event an seiner Seite strahlt. Ein durchaus seltenes Bild – der 33-Jährige hält sein Privatleben in der Öffentlichkeit bisher eher unter Verschluss.