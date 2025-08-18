"Tatort"-Darsteller Torsten Michaelis stirbt mit 64 Jahren

Er war mehrfach im "Tatort" zu sehen und lieh seine Stimme vielen Weltstars. Jetzt ist der Schauspieler und Synchronsprecher Torsten Michaelis im Alter von 64 Jahren überraschend verstorben.

Torsten Michaelis (1961-2025) ist tot. Der deutsche Schauspieler und Synchronsprecher ist im Alter von 64 Jahren verstorben, wie sein Management und ein Kollege mitteilen.

"In Dankbarkeit und zutiefst traurig"

"Schockiert und unbegreiflich", steht auf der . "Du bist nicht mehr bei uns. Du warst doch gerade noch so glücklich und wir hatten noch so viel vor", heißt es weiter. Man verabschiede sich "in Dankbarkeit und zutiefst traurig" und bitte darum, die Privatsphäre der Familie des Verstorbenen zu respektieren.



Der Synchronsprecher René Dawn-Claude (42) hat sich in einem geäußert. "Lieber Torsten, ich bereue es, niemals ein gemeinsames Foto mit dir gemacht zu haben, obwohl wir so oft miteinander gearbeitet haben", schreibt Dawn-Claude zu einer Schwarz-Weiß-Aufnahme, auf der "Ruhe in Frieden" steht. "Du warst für mich ein Vorbild in vielerlei Hinsicht", erklärt er. "Ich vergötterte deine Platin-Stimme, mit der du für mich zu meinen absoluten Lieblingen gehörtest. Du warst immer diszipliniert, verbissen und einfach eine Maschine."

Weiter erinnert der Synchronsprecher sich unter anderem: "Du bist damals selbstlos - obwohl wir uns zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so gut kannten - für mich beruflich eingestanden, allein dafür bin ich dir unfassbar dankbar. Du hattest nie Probleme damit, deine Meinung offen zu sagen und zu deinen Idealen zu stehen. Du wirst schmerzlich fehlen, deine Stimme, dein Wesen, du als Mensch."

Von Wesley Snipes bis Benicio del Toro

Dem Publikum ist Michaelis aus unterschiedlichsten Rollen als Schauspieler bekannt. Er hatte Engagements beim "Tatort", im "Polizeiruf 110", in "Praxis mit Meerblick", im "Großstadtrevier" oder auch bei "In aller Freundschaft". Viele dürften vor allem auch Michaelis' Stimme kennen. Laut Deutscher Synchronkartei übernahm er in unterschiedlichsten Filmen und Serien (teils) die Synchronisation von Stars wie Martin Lawrence (60), Chris Tucker (53), Giancarlo Esposito (67), Benicio del Toro (58), Sean Bean (66), Wesley Snipes (63) oder Bill Paxton (1955-2017). Auch am Theater war Michaelis. Zudem war er Sprecher für Hörspiele, Hörbücher und Videospiele.