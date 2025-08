"Tatler"-Liste: Zara Tindall wird für ihren Modestil gefeiert

Das britische Magazin "Tatler" hat erneut die bestangezogenen Promis in Großbritannien gekürt. 2025 schafften es Zara Tindall und die in London studierende Prinzessin Alexia der Niederlande in die Liste. Zwei Promi-Kids liegen jedoch vor ihnen.

(jom/spot) | 01. August 2025 - 11:43 Uhr

Zara Tindall belegt Platz sieben auf der "Best Dressed List 2025". © ddp/Stephen Lock / i-Images

Audio von Carbonatix

Zara Tindall (44), Tochter von Prinzessin Anne (74), gehört in diesem Jahr zu den modischen Vorreiterinnen und Vorreitern in Großbritannien. Sie belegt den siebten Platz auf der Liste der bestangezogenen Persönlichkeiten. Mit Alexia der Niederlande (20), die in London studiert, auf Platz fünf schaffte es ein weiterer Royal in das Ranking. Ein familiäres Duo eroberte hingegen den Thron. Lady Lola Bute (26) und ihre Halbschwester, Model Jazzy de Lisser (33), liegen auf dem ersten Platz, wenn es um die Fashion-Krone geht. Die Töchter der Designerin Serena Bute (65) haben mit Debute ihr eigenes Label und haben laut "Tatler" "den Cool-Girl-Glamour mit herrlichem Esprit neu erfunden". Wer ist in den Top 10? Princess Andre (18), die Tochter von Katie Price (47) und Peter André (52), wird mit dem zweiten Platz für ihren Einfluss auf die junge Generation der britischen Popkultur gewürdigt. Hinter ihr reiht sich Rocco Ritchie (24), Sohn von Madonna (66) und Guy Ritchie (56) ein, der für seine maßgeschneiderten Looks auf dem roten Teppich gelobt wird. Zudem schafften es Geschäftsfrau Nadja Swarovski (55), Fußballspieler Omar Sowunmi (29), Prestwold-Hall-Erbe George Packe-Drury-Lowe, Ex-Tennisspielerin Annabel Croft (59) und Schneider und Kostümbildner Zack Pinsent in die Fashion-Top-10. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de