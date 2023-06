Tatjana Gsell mit neuem Look: Gesicht komplett verändert

Lange war es still um die Ehefrau des Schönheitschirurgen Franz Gsell (†77). Jetzt kehrt Tatjana Gsell überraschend zurück in die Öffentlichkeit und ist kaum wiederzuerkennen. Die 52-Jährige scheint in nächster Zeit einiges vorzuhaben und will wohl auch ihre Fans daran teilhaben lassen.

17. Juni 2023 - 20:19 Uhr | AZ

So sah Tatjana Gsell 2018 noch aus. © IMAGO / VISTAPRESS

Comeback aus dem Nichts: Reality-Star Tatjana Gsell ist wieder da. Die Frau des Schönheitschirurgen Franz Gsell (†77) meldete sich überraschend mit einem neuen Instagram-Account zurück – und mit einem neuen Look. Die 52-Jährige war zuletzt vor zwei Jahren in den sozialen Medien aktiv, ihr alter Account ist noch online. Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 2003 machte Gsell immer wieder mit Eskapaden und Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Ihren letzten Auftritt im TV hatte sie 2018 im RTL-Dschungelcamp. Danach wurde es ruhig um die Blondine. Zurück auf Instagram: Tatjana Gsell ist wieder da "Ich wünsche euch Lieben ein heißes Wochenende, eure Tatj", steht unter dem Foto, das Tatjana Gsell auf ihrem neuen Instagram-Account teilte. Zu sehen ist der Reality-Star in einem lachsfarbenen Kleid mit tiefem V-Ausschnitt sowie farblich passender Handtasche und Fingernägel. Die langen blonden Haare fallen in Wellen nach unten, der Gesichtsausdruck ist ernst. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Lesen Sie auch Rammstein: Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Sänger Till Lindemann X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Lesen Sie auch Sophia Thiel: Das sind die Gründe für ihr Liebesaus X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Früher und heute: Gesicht von Tatjana Gsell wirkt verändert Sofort fällt auf: Tatjana Gsell hat sich verändert! Markante Wangenknochen, volle Schmolllippen, starkes Augen-Make-up. Das gesamte Gesicht wirkt glatter und definierter. Vor zwei Jahren sah Tatjana Gsell noch etwas anders aus, wie Bilder von ihrem alten Instagram-Account zeigen. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Jetzt wirkt die ehemalige TV-Persönlichkeit jünger und frischer als zuvor. Gegenüber "Explosiv" erklärte Gsell, dass es ihr gut gehe. "Habe eine Detox-Kur gemacht, das hat gut getan." Für ihre Fans scheint es in Zukunft noch mehr zu sehen zu geben. Gsell kündigte gegenüber RTL an, dass es demnächst weitere Fotos geben werde. Sie verriet außerdem, dass es für sie bald nach Dubai gehen und dass sie neue Projekte erwarten. Die etwa 400 Follower auf Tatjana Gsells Account freuen sich jedenfalls sehr über das Comeback der Blondine.