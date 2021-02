Tanja Szewczenko: Wann kommt das Baby?

TV-Star Tanja Szewczenko wird erneut Mutter. Nun hat sie ihren Instagram-Followern verraten, wann Baby Nummer zwei kommen soll.

Tanja Szewczenko (43) ist mit ihrem zweiten Kind schwanger. . Zu einem Bild, das sie an einer Haltestelle zeigt, schreibt sie: "Mein ET (Entbindungstermin) ist rein rechnerisch der 11.06.2021. So sitze ich also im Juni Bus der Linie 'Schwanger 2021' ..."

Weiter verrät sie zu dem Foto, auf dem sich unter ihrem braunen Jumpsuit deutlich der Babybauch wölbt: "Wir rechnen aber laut Frauenarzt mit einem etwas früheren Termin. Das hat mit der Risikoschwangerschaft zu tun und wird in Kürze von mir genauer erklärt! Entweder mein Baby wird Sternzeichen Zwilling oder wenn es sich früher auf den Weg macht Sternzeichen Stier! Schlussendlich ist mir das völlig egal..."

Baby-News kurz vor dem Jahreswechsel

Die ehemalige Eiskunstläuferin und spätere -Schauspielerin , dass sie erneut Mutter wird. "Heute teile ich ein kleines großes Geheimnis mit euch! Ich bin schwanger", schrieb Szewczenko zu einem Selfie, auf dem sie den positiven Schwangerschaftstest in ihrer Hand hält. Doch offenbar war der Weg dorthin kein leichter: "Für mich nach fünf Jahren Kinderwunsch, vielen Rückschlägen und traurigen so wie auch gesundheitlich mehr als ernst zu nehmenden Phasen, keine Selbstverständlichkeit", so die 43-Jährige weiter. Letzten Endes hätte es aber auf "natürlichem Weg" geklappt.

Ende Oktober bestätigte Szewczenko dem Magazin "Bunte", dass sie und ihr Partner Norman Jeschke (41) geheiratet hätten. Auch Jeschke ist Eiskunstläufer und spielte sich 2008 in "Alles was zählt" selbst. Im Sommer 2008 hat es zwischen den beiden gefunkt, wie Szewczenko Ende 2009 in einem Interview erzählte. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter, Jona (geb. 2011).