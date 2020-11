Tanja Szewczenko hat heimlich geheiratet

Tanja Szewczenko ist unter der Haube. Die ehemalige Eiskunstläuferin und spätere "Alles was zählt"-Schauspielerin hat heimlich "Ja" gesagt.

Tanja Szewczenko (43) und Norman Jeschke (41) sind ein Ehepaar. Die heimliche Hochzeit bestätigte die ehemalige Eiskunstläuferin und spätere -Schauspielerin dem Magazin "Bunte". "Es war eine ganz kleine Feier im engsten Familienkreis. Die Hochzeit war sehr emotional für uns", erklärte die 43-Jährige. "Ich wollte unbedingt, dass meine Oma sie noch erlebt. Sie und mein Opa haben mich bei meiner Karriere sehr unterstützt." Das Paar hat eine gemeinsame Tochter, Jona (geb. 2011).

Tanja Szewczenko stand im Einzellauf auf dem Eis. Zu den größten Erfolgen der dreifachen deutschen Meisterin zählen die Bronzemedaille bei der WM im Jahr 1994 sowie die Bronzemedaille bei der EM im Jahr 1998. 2001 gab sie ihren Rücktritt bekannt. Nach ihrer aktiven Sportkarriere stand sie unter anderem für die RTL-Serien "Unter uns" und "Alles was zählt" vor der Kamera. Letztere verließ sie 2018 zum zweiten Mal. Norman Jeschke ist Eiskunstläufer und spielte sich 2008 in "Alles was zählt" selbst. Im Sommer 2008 hat es zwischen den beiden gefunkt, wie Szewczenko Ende 2009 in einem Interview erzählte.