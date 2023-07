Talulah Riley verkündet ihre Verlobung via Twitter

Zweimal war Talulah Riley mit Elon Musk verheiratet. Jetzt hat sie ihre Verlobung mit dem "Tatsächlich Liebe"-Star Thomas Brodie-Sangster verkündet - und das ausgerechnet auf dem Kanal ihres berühmten Ex-Mannes.

Der britische Schauspieler Thomas Brodie-Sangster (33) und seine Kollegin Talulah Riley (37) sind verlobt. Während es seine erste Ehe wird, war sie zuvor gleich zweimal mit Elon Musk (52) verheiratet.

Seit zwei Jahren zusammen

Das Paar gab die Nachricht am Mittwochabend (27. Juli) bekannt und nutzte dafür ironischerweise MusksTwitter-Plattform. Riley schrieb zu einem innigen Pärchenfoto: "Ich freue mich sehr, mitteilen zu können, dass Thomas Brodie-Sangster und ich nach zwei Jahren Beziehung verlobt sind."

Am Abend präsentierte die Schauspielerin auch gleich ihren Verlobungsring, als sie mit ihrem Liebsten Arm in Arm aus dem Promi-Treffpunkt Chiltern Firehouse in London kam. Auf den Fotos, die zeigt, strahlt das frisch verlobte Paar glücklich. Die beiden sollen sich bei Dreharbeiten zu der Serie "Pistol" nähergekommen sein. Sie leben inzwischen gemeinsam in einem denkmalgeschützten Herrenhaus auf dem Land.

Ihr Liebes-Wirrwarr mit Elon Musk

Während man Thomas Brodie-Sangster vor allem als verliebten Jungen Sam in "Tatsächlich Liebe" kennt, machte Riley mit ihrer turbulenten Beziehung zu dem reichsten Mann der Welt Schlagzeilen. Sie war gleich zweimal mit dem Tesla-Gründer Elon Musk verheiratet. 2012 ließen sie sich nach zwei Jahren scheiden, schon ein Jahr später gingen sie erneut den Bund der Ehe ein. Das Glück hielt jedoch wieder nicht lange: Bereits 2014 wurde die zweite Scheidung eingereicht, aber noch einmal rückgängig gemacht. 2016 folgte dann die endgültige Trennung. Damals sagte der Unternehmer: "Wir haben uns mehrere Monate Zeit genommen, um zu sehen, ob die Abwesenheit das Herz höher schlagen lässt, aber leider war das nicht der Fall."