Tallulah Willis zeigt neue Bilder ihres kranken Vaters Bruce Willis

Diese Bilder geben Anlass zur Hoffnung: Tallulah Willis hat neue Aufnahmen ihres kranken Vaters Bruce Willis gepostet - und darauf sieht der einstige Action-Held gut und strahlend aus. Offenbar verbrachten die beiden den Sonntag zusammen.

Der frühere Action-Star Bruce Willis (70) hat sich seit seiner Demenzerkrankung weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Umso besonderer sind die Aufnahmen, die seine Tochter Tallulah Willis (31) jetzt veröffentlicht hat.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ein spaßiger Sonntag

Zum Text "Sunday Funday" teilte sie mehrere Schnappschüsse ihres Wochenendes. Auf drei Bildern ist dabei auch ihr berühmter Vater zu sehen. Eine Aufnahme zeigt Bruce Willis, der ein kurzärmeliges grünes Hemd trägt, auf einem Stuhl sitzend. Er strahlt Tallulah an, die vor ihm auf dem Boden sitzt und seine Hand hält. Auf einem anderen Bild umarmen sich Vater und Tochter im Stehen. Auch auf diesem Foto lacht Willis. Sie sei "dankbar", ließ Tallulah dazu noch wissen. Sie ist die jüngste Tochter von Willis und dessen erster Ehefrau Demi Moore (62).

Seine Frau hat gerade Geburtstag gefeiert

Es scheint dem Hollywoodstar also den Umständen entsprechend gut zu gehen. Fans hatten sich zuletzt gesorgt, da seine zweite Ehefrau Emma Heming-Willis zu ihrem 47. Geburtstag am 18. Juni veröffentlicht hatte. Sie erwähnte ihn jedoch im Text: "In den letzten Wochen wurde ich zu meinem Geburtstag mit so viel Liebe überschüttet. Von Bruce, unseren Mädchen, meiner Mutter, meiner Familie und lieben Freunden."

Das Paar hat 2009 geheiratet und zwei Töchter. Zuvor war Willis von 1987 bis 2000 mit Demi Moore verheiratet, mit der er drei Töchter hat. Der "Stirb langsam"-Star hat seine Karriere beendet, nachdem zunächst eine Aphasie und später eine frontotemporale Demenz diagnostiziert worden waren.