Tallulah Willis hat sich mit Dillon Buss verlobt

Die jüngste gemeinsame Tochter von Bruce Willis und Demi Moore wird die erste sein, die den Gang vor den Traualtar antritt. Das gab Tallulah Willis nun auf Instagram bekannt.

Tallulah Willis (27), die jüngste Tochter von Bruce Willis (66) und Demi Moore (58), hat sich mit ihrem Freund Dillon Buss verlobt. Den Moment des Kniefalls, der heimlich mit einigen Fotos festgehalten wurde, mitsamt den Worten: "Mit absoluter, maximaler Sicherheit." Was sie damit sagen will: Der Antrag war durchaus von Erfolg gekrönt.

, in dem sie den beachtlichen Klunker an ihrem Ringfinger mit zittrigen Händen der Welt präsentiert. Unter den zahlreichen Glückwünschen tummeln sich auch die von Stars wie Selma Blair (48), Ireland Baldwin (25), Helena Christensen (52) und natürlich auch von Tallulahs Geschwistern sowie ihrer Stiefmutter Emma Heming-Willis (42). Scout (29) und Rumer Willis (32) schrieben zu weiteren Fotos, : "Herzlich Willkommen an den ersten offiziellen Willis Bruder."

In der Tat mag Tallulah die jüngste der drei gemeinsamen Töchter von Bruce Willis und Demi Moore sein, doch ist sie die erste, die den Gang vor den Traualtar antreten wird. Womit dem Regisseur Dillon Buss die Ehre zuteilwird, der erste Schwiegersohn von Mister "Stirb langsam" zu werden. Er und seine Ex Demi haben sich noch nicht öffentlich zu der frohen Kunde geäußert.