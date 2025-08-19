Talking-Heads-Frontmann David Byrne hat sich verlobt

David Byrne hat sich offenbar mit seiner Partnerin Mala Gaonkar verlobt. Das verriet der Musiker nebenbei in einem Interview. Für beide wäre es die zweite Ehe.

Musiker David Byrne (73) möchte nochmal Ja sagen. Der ehemalige Talking-Heads-Frontmann hat sich offenbar mit seiner Partnerin, der US-Unternehmerin Mala Gaonkar (55), verlobt. Das gab er am Rande in einem Interview bekannt.

Eigentlich ging es in dem Gespräch gerade um sein Album "Who Is The Sky?", das am 5. September erscheint, und den Song "Moisturizing Thing". Dabei sagte Byrne: "Meine Verlobte kommt manchmal mit fettigen Händen zu mir, bereit mein Gesicht einzucremen. Und irgendwann dachte ich: 'Was ist, wenn ich aufwache und wirklich jünger aussehen würde?'" Im Song gehe es darum, wie Menschen einander nach dem Aussehen beurteilen.

Laut "The Times" leben Byrne und Gaonkar zusammen in New York. Seit wann genau die beiden ein Paar sind, ist nicht bekannt. Bereits 2016 arbeiteten sie gemeinsam an einer immersiven Theateraufführung für das Stanford Art Institute. Im Laufe der Jahre wurden sie immer wieder gemeinsam bei Veranstaltungen gesichtet, etwa 2023 bei den Oscars.

Zweite Ehe für beide

Für beide wäre es die zweite Ehe. Der Grammy-, Oscar- und Tonypreisträger war von 1987 bis 2004 mit der Schauspielerin Adelle Lutz (76) verheiratet, mit der er eine 1990 geborene Tochter hat.

Mala Gaonkar war zuvor mit dem deutschen Geschäftsmann Oliver Haarmann verheiratet, mit dem sie zwei Söhne hat. Er soll der neue Partner von Hollywoodstar Reese Witherspoon sein.