"taff"-Moderator Christian Düren: Was ist über Privatleben, Freundin und Kinder bekannt?

Christian Düren ist seit Jahren ein bekanntes Gesicht im TV und moderiert das Vorabend-Magazin "taff". Wie tickt er eigentlich privat? Hat er eine Freundin? Wie hat er seine Fernseh-Karriere gestartet?

Im Laufe seiner TV-Karriere hat Christian Düren schon einige Stationen durchlaufen, bis er bei dem ProSieben-Unterhaltungsmagazin "taff" gelandet ist. Woher kennt man den sympathischen Moderator noch? Und was weiß man über sein Privatleben?

So hat Christian Düren seine Karriere im TV gestartet

Christian Düren hatte sich nach seinem Abitur 2009 offenbar für eine klassische Ausbildung als Redakteur entschieden. Er studierte an der Macromedia Akademie in Köln Journalismus und arbeitete bereits währenddessen als studentische Aushilfe und freier Mitarbeiter für die ARD-Talkshow "hart aber fair". Bei der Berliner Produktionsfirma Meta Productions absolvierte der Moderator ein Praktikum und ein Volontariat und arbeitete später als Reporter und Redakteur.

2015 stand Christian Düren erstmals für das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" vor der Kamera, wo er als Ersatz für Matthias Killing und Jan Hahn einsprang. 2017 wechselte er für eine kurze Zeit zum Sport-Nachrichtensender "Sky Sport News HD", bevor er im selben Jahr zum Team von "taff" stieß. Für ProSieben moderiert er unter anderem auch die Shows "Die Promi-Darts-WM" und "Balls – Für Geld mach ich alles".

Christian Düren wurde bei "taff" abgelehnt

Für Christian Düren klappte es allerdings nicht beim ersten Versuch mit einem Job bei "taff". Wie der Moderator 2017 in einem Interview mit verraten hat, wollte er schon während des Studiums als Praktikant für die Sendung arbeiten. "Da kam erstmal die Absage. Es lag dann nicht an mir, glaub ich, es hat vom Zeitpunkt her nicht gepasst. Dann bin ich zu 'Akte' gegangen", sagte er dazu.

Privatleben von Christian Düren: Was macht er in seiner Freizeit?

Wenn Christian Düren nicht vor der Kamera steht, scheint er sich gerne in der Natur aufzuhalten. Wie man auf seinem Instagram-Kanal sehen kann, postet er gerne Fotos von Wander-Ausflügen in die Berge.

Hat Christian Düren eine Freundin? Das ist die Frau an seiner Seite

Abgesehen von seinen Ausflugs- und Urlaubs-Postings auf Instagram hält der Moderator sein Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus. Allerdings zeigt er sich immer wieder mit einer Dame an seiner Seite: Seine Hündin Emma, eine Bulldogge.

"Ich halte mein Privatleben raus aus der Öffentlichkeit. Es muss keiner wissen, wie ich wohne, was ich mir kaufe oder was meine Eltern so treiben. Wenn man so will, dann habe ich einen reinen Business-Account. Das mag für viele nicht super spannend sein, aber ist für mich einfach das Authentischste", sagte er im Juni 2021 "Spot on News".

Christian Düren moderiert "Die Alm" 2021

Offiziell ist Christian Düren Single und über eine mögliche Freundin ist nichts bekannt. Mit einer weiteren hübschen Kollegen stand er 2021 vor der Kamera. Er moderierte mit Collien Ulmen-Fernandes die Trash-Promi-Show "Die Alm".

Neue Show: Christian Düren steht für "Lucky Stars" vor der Kamera

Auch 2022 durfte sich Christian Düren über eine Solo-Moderation freuen. Seit Anfang März steht er für die Gaming-Show "Lucky Stars - Alles auf die Fünf!" vor der Kamera. In der Sendung versuchen Promis, so viel Geld wie möglich für einen Kandidaten zu erspielen.