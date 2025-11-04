Täglich zwei Croissants - Elke Sommer wird 85

Blond, deutsch, Hollywood: Wer danach googelt, dürfte recht bald auf den Namen Elke Sommer stoßen. Entdeckt an einem Strand wird sie zum Inbegriff einer ganzen Generation von Schauspielerinnen.

Marloffstein

Obwohl Schauspielerin Elke Sommer täglich zwei Croissants isst, bleibt nichts an ihr hängen. "Ich hau' mir alles rein, aber ich nehm' nicht zu", sagte sie anlässlich ihres 85. Geburtstages (5. November) den "Nürnberger Nachrichten". Sie geniere sich sogar deswegen und habe in ihrer Heimat, dem mittelfränkischen Marloffstein, zeitweise nicht einmal das Haus verlassen. "Weil die Leute sonst wieder sagen: "Allmächd, is die Sommer dünn!""

Wenn sie könnte, würde sie ihrem jüngeren Ich raten: "Nicht so gutgläubig zu sein. Und bei Männern, die man als Freunde akzeptiert, a bissle aufzupassen. A Madla is a Madla und a Mann is a Mann."

Entdeckt in Italien

Sommer wurde 1940 als Elke Schletz in Berlin-Spandau geboren. Ihr Vater war evangelischer Pfarrer. 1942 suchte die Familie während des Krieges nahe Erlangen Unterschlupf. Als Elke und Mama Renata einen Kurzurlaub im italienischen Viareggio machen, gewinnt sie eine Miss-Wahl und wird für den Film entdeckt. 1962 folgt die erste große Hauptrolle in "Das Mädchen und der Staatsanwalt". Die Schauspielerin schafft den Sprung nach Hollywood, wo sie bis heute die Wintermonate verbringt.

In ihrer großen Zeit Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre wird sie zum Inbegriff der blonden, aber nicht verruchten und irgendwie deutschen Sexbombe. Ein internationaler Star. 1964 gewinnt sie einen "Golden Globe" für ihre Rolle in "Der Preis".